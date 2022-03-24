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YÖK'ten görev yaptıkları üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamaları, 2022 yılı için belirlenen toplam 6 bin atama sınırından istisna tuttu.
YÖK'ten görev yaptıkları üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı
24 Mart 2022 13:21 - AA Selma Kasap
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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kararnamesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının 2022 için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısının 6 bin olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında 17 Mart'ta toplanan YÖK Yürütme Kurulunda alınan kararla 6 bin atama izninin dağılımı yapılarak yükseköğretim kurumlarına bildirildi.

İç atamada yeni uygulama

Söz konusu karar öncesinde üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar da yıllık olarak belirlenen öğretim üyesi atama sayılarına dahil ediliyor ve önemli ölçüde kadro sorunları yaşanıyordu.

YÖK Yürütme Kurulunun aldığı kararla, üniversitelerde yıllardır kadro bekleyen öğretim üyelerinin en önemli sorunlarından biri çözüldü.

Halen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında olanların, bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulması kararı, üniversiteler ve kadro bekleyen öğretim elemanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

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People
2
1) hasan (dr)
24.03.2022 15:51:37
Böylece kadro yok onun için atanmıyorsun dedikoduları da kesilir. 6 bin kadro böylece yeni başvuranlara açılmış olur. kadrolu öğretim üyeleri de hemen kazandığı kadroya atanabilir. Geç kalınmış ama iyi bir uygulama.
People
3
2) Doç (Dr)
24.03.2022 15:33:12
Akademik kadrolardaki torpil ve liyakatsiz alımlar sağlıkta çöküş e götürüyor . Eğitim verecek kaliteli adam kalmadı
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