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YÖK'ten, kayıt için 'bağış' isteyen üniversiteye soruşturma
Sakarya Üniversitesi'nde bağış skandalı patlak verdi. Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden 500'er dolar para toplandığı ortaya çıktı. YÖK soruşturma başlattı.
YÖK'ten, kayıt için 'bağış' isteyen üniversiteye soruşturma
08 Kasım 2020 12:12 -
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SÖZCÜ'den Ali Ekber ERTÜRK'ün haberine göre; Sakarya Üniversitesi, bağış skandalıyla gündemde. Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden 500'er dolar toplandığı öne sürüldü. Skandal, MÜSİAD'ın Endonezya Temsilciliği'ne yapılan şikayet ile ortaya çıktı.

İddiaya göre; Endonezyalı öğrencilerden, üniversitenin öğretim üyelerinin üye ve yöneticisi oldukları Sakarya Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği adına 500 dolar bağışta bulunmaları istendi. Endonezyalı öğrenciler de durumu, kendilerine aracılık eden MÜSİAD Endonezya Temsilciliği'ne şikayet etti.

MÜSİAD yaşananları Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. Öğrencilerden bağış alındığına yönelik belgeler, şikayet dilekçesi ile YÖK'e gönderildi. YÖK, iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

REKTÖR: BİZ DE BAKIYORUZ
Skandalla ilgili açıklama yapan Rektör Fatih Savaşan, soruşturmayı doğruladı ve "Zorunlu bağış söz konusu değil. Gönüllü bağış olabilir. Dernek, bağışlarla ilgili bilgileri açıklamak zorunda değil. Savcılık marifetiyle istenebilir. YÖK'e gereken bilgiler verilir. Ben zorunlu bağış olduğuna ihtimal vermiyorum ama biz de bakıyoruz. Süreç işliyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

sakarya universitesi bagis yabanci uyruklu ogrenciler

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