YÖK'ten yatay geçiş kararı: 800 binincinin tıp fakültesine yaptırdığı kayıt geri silinecek

MEDİMAGAZİN-İlk 800 bine giren öğrencilerin yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptırıp Türkiye'ye yatay geçiş yapmaları gündeme bomba gibi düşerken, bu durumun YÖK Başkanı tarafından kabullenilmesi eleştiri konusu olmuştu. Medimagazin okurları da hem Medimagazin'İn sosyal medya hesabından hem de web sitesinden durumu eleştirmişti.

Medyada çıkan haberler üzerine yaşanan skandal ile ilgili YÖK geri adım attı. YÖK tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda "27 Mayıs 2020 tarihinden sonra yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kaydolmuş, ancak bu kaydı sanki 2019-2020 yılına aitmiş gibi göstermiş öğrencilerin, bu dönemde yatay geçiş işleminin yapılmamış olması, şayet sehven böyle bir işlem yapılmışsa yapılan işlemin iptal edilmesi gerekmektedir" denildi.

YÖK Başkan Vekili Prof.Dr.Rahmi Er imzasıyla "Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş" konusuyla yazılan yazıda şunlar ifade edildi:

2019-2020 eğitim öğretim yılı ve öncesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitime başlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, COVID-19 Küresel Salgını dolayısıyla yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere başvurabilmelerine ilişkin 27.05.2020 tarihli yürütme kurulu toplantısında alınan karar ilgi (a) yazımızla; anılan karar tarihinden sonra yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak 2020-2021 güz dönemi için ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapanların başvurularının kabul edilmemesi gerektiği hususu da ilgi (b) yazımızla bildirilmişti.

Söz konusu karar ve açıklamalar incelendiğinde, anılan kararın, 27.05.2020 tarihinden sonra yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve bunu 2019-2020 öğretim yılına ait bir kayıtmış gibi gösteren öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için geçerli olmadığı aşikardır. 27.05.2020 tarihi sonrasında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna 27.05.2020 tarihinden sonra kaydolmuş öğrencilerin yatay geçiş başvurularının da çeşitli saiklerle bu dönemde ilgili karar kapsamında kabul edildiğine ilişkin çeşitli basın yayın organlarında haberler çıkmakta, Başkanlığımıza şikayetler iletilmektedir. İlgide kayıtlı yazılarımızda başvuru yapabileceklerde aranması gereken koşullar ile hangi dönem için yatay geçiş yapılabileceği açıkca belirtilmişken, üstelik eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce ilan edilen tarihlerde yatay geçiş işlemlerinin bitmiş olması gerekirken, belli bir süreye özgü alınmış olan karar çerçevesinde 27.05.2020 tarihinden sonra yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kaydolmuş, ancak bu kaydı sanki 2019-2020 yılına aitmiş gibi göstermiş öğrencilerin, bu dönemde yatay geçiş işleminin yapılmamış olması, şayet sehven böyle bir işlem yapılmışsa yapılan işlemin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi, 2020-2021 güz dönemine ait yatay geçiş işlemlerinin yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak yükseköğretim kurumunuz tarafından incelenip gereğinin yapılmasını, aksi bir durumun idari sorumluluk doğuracağının bilinmesini önemle rica ederim.