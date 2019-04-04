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YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvuru başladı
Yükseköğretim Kurulunca, uygulanmaya başlanan ve doktora tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayan YÖK-YUDAB başvuruları 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek
YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvuru başladı
04 Nisan 2019 - AA
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), geçen yıl uygulanmaya başlanan ve doktora tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayan "Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları" (YÖK-YUDAB) programı başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK-YUDAB programı, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra nitelik olarak da iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan YÖK-YUDAB programı ile doktora tez aşamasında olan ve devlet üniversitelerinde görev yapan araştırma görevlilerinden, tez konusu ülkenin öncelikli alanlarıyla ilgili olanlara, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma yapma imkanı sunuluyor.

YÖK-YUDAB programının bugün başlayan 2019 yılı başvuruları 31 Mayıs saat 17.00'ye kadar alınacak. Burs programına başvurular, "https://yudab.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Bu yıl YÖK-YUDAB programından faydalanacak araştırma görevlileri, yurt dışında oldukları süre içerisinde, bulundukları ülkelere göre aylık 3 bin 500-4 bin 500 lira arasında desteklenecek.

Bursa başvuracak araştırma görevlilerinin, "Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 yıl içerisinde alan sıralamasında yüzde 60'lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az 6 ay en fazla bir yıl süre için davet mektubu almış olmaları gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

yuksekogretim kurulu yok yudab

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