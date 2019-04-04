YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvuru başladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), geçen yıl uygulanmaya başlanan ve doktora tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayan "Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları" (YÖK-YUDAB) programı başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK-YUDAB programı, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra nitelik olarak da iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan YÖK-YUDAB programı ile doktora tez aşamasında olan ve devlet üniversitelerinde görev yapan araştırma görevlilerinden, tez konusu ülkenin öncelikli alanlarıyla ilgili olanlara, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma yapma imkanı sunuluyor.

YÖK-YUDAB programının bugün başlayan 2019 yılı başvuruları 31 Mayıs saat 17.00'ye kadar alınacak. Burs programına başvurular, "https://yudab.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Bu yıl YÖK-YUDAB programından faydalanacak araştırma görevlileri, yurt dışında oldukları süre içerisinde, bulundukları ülkelere göre aylık 3 bin 500-4 bin 500 lira arasında desteklenecek.

Bursa başvuracak araştırma görevlilerinin, "Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 yıl içerisinde alan sıralamasında yüzde 60'lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az 6 ay en fazla bir yıl süre için davet mektubu almış olmaları gerekiyor.