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Yolcu otobüsünde korona virüs şüphesi! Şoför hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yolcu otobüsünde korona virüs şüphesi! Şoför hastaneye kaldırıldı
18 Mart 2020 14:42 - DHA
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Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y., Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi Koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kan ornegi otobus sofor

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