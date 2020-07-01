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Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! Testi pozitif olan yolcu hastaneye götürüldü
Sivas'ta yolcu otobüsünde seyahat eden ve daha önce yapılan koronavirüs testi sistemde pozitif görünen Ş.D. (65) ekipleri alarma geçirdi. Bir süre uygulama noktasında bekletilen Ş.D. hastaneye götürülerek gözlem altına alındı. Yoluna devam eden otobüste bulunanlar ise İstanbul'da gözlem altına alınacak.
Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! Testi pozitif olan yolcu hastaneye götürüldü
01 Temmuz 2020 13:11 - DHA
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Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden N.B. yönetimindeki 34 LM 7444 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisindeki uygulama noktasında durduruldu. Rutin kontrollerin yapıldığı sırada kimliğini beyan eden Ş.D.'nin sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü.

3 gün önce İstanbul'dan Doğanşar'a geldiği öğrenilen Ş.D. otobüsten indirilerek ambulans çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ş.D.'nin ateşini ölçtü. Ardından Ş.D. ikinci kez test yapılması için Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürüldü. Ş.D.'nin Doğanşar ilçesinde temas ettiği kişilerin belirlenerek filyasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Otobüs daha sonra yoluna devam etti. Otobüste bulunan 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi.

Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gidene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.

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