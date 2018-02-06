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Yolda kalbi duran adama erkek hemşirelerden hayata döndüren müdahale
Antalya'da, arkadaşının aracıyla işe giden Ali Karakan (58), kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen 2 erkek hemşire, Karakan'ı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.
Yolda kalbi duran adama erkek hemşirelerden hayata döndüren müdahale
06 Şubat 2018 - DHA
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Olay, Kepez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giden Ali Karakan, araç içinde kalp krizi geçirdi. Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti.

Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, Ali Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

Anahtar Kelimeler:

ilk yardim erkek hemsire

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