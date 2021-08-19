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Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktora, müdürlükte görev yapan motorize sağlık ekibi anında müdahale etti.
Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı
19 Ağustos 2021 11:21 - İHA Murat Uçkaç
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Kaza, İzmir Bulvarı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan doktor İ.Ç.'ye, F.B. idaresindeki 09 EF 369 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan doktor ağır yaralandı.

Yaralı doktora Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olan motorize sağlık ekibi anında müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan doktor İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

aydin efeler trafik kazasi doktor motorize saglik ekibi

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