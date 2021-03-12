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YouTube, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
YouTube şirketi sözcüsü Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların COVID-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti
YouTube, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı
12 Mart 2021 08:48 - AA
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ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların COVID-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un COVID-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da COVID-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 asilari youtube

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