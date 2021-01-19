Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sundu

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, AA muhabirine, 16 Ocak 2017'de hasta kabulüne başlayan hastanenin, 4 yılda, 2 milyon 556 bin 616'sı poliklinik, 715 bin 941'i acil serviste olmak üzere 3 milyon 272 bin 557 hastaya hizmet verdiğini söyledi.

Bu hastalardan 138 bin 149'unun yatarak, 17 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydeden Kozan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında da büyük hizmetler sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kozan, şunları söyledi: