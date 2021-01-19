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Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri arasında, hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, 3 milyonu aşkın vatandaşa sağlık hizmeti sundu
Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti sundu
19 Ocak 2021 10:33 - AA
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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, AA muhabirine, 16 Ocak 2017'de hasta kabulüne başlayan hastanenin, 4 yılda, 2 milyon 556 bin 616'sı poliklinik, 715 bin 941'i acil serviste olmak üzere 3 milyon 272 bin 557 hastaya hizmet verdiğini söyledi.

Bu hastalardan 138 bin 149'unun yatarak, 17 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydeden Kozan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında da büyük hizmetler sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kozan, şunları söyledi: 

"Hastanemizde 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla halkımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." 

Anahtar Kelimeler:

mustafa kozan yeni tip koronavirus covid-19 yozgat sehir hastanesi

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