Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı artırıldı: Amaç il dışı sevki önlemek

Açılışta gazetecilere açıklama yapan Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, yoğun bakım yatak sayısını artırmaktaki amacın il dışına sevki önlemek olduğunu söyledi.

Kayhan, hastanede ikinci derece yoğun bakım ünitesinde yatak sayısının 12 artırılarak 23'e çıktığını belirtti.

Toplamda yoğun bakım yatak sayısının yeni doğan ve erişkin ile 70 civarı olduğunu dile getiren Kayhan, "İlerleyen dönemde 14 yatak kapasiteli yeni doğan 3. seviye ünitemiz daha olacak. Çocuk kardiyoloji uzmanımız geldiği zaman orayı da hizmete dahil edeceğiz. Bu sayede inşallah yoğun bakım yatak sayımız 84'e ulaşacak." dedi.

Açılışa, Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt ve hastane personeli katıldı.