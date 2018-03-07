SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat'ta ilk kez interaktif katılımla kasık fıtığı ameliyatı yapıldı
Yozgat Şehir Hastanesinde laparoskopik (kapalı yöntem) kasık fıtığı ameliyatı, ilk kez tele tıp ve interaktif sistemle yapılarak katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.
Yozgat'ta ilk kez interaktif katılımla kasık fıtığı ameliyatı yapıldı
07 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda interaktif katılımla ameliyathanede İstanbul Medipol Üniversitesinden Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından yapılan kapalı yöntem fıtık ameliyatı, genel cerrah uzmanları ve sağlık personeline izlettirildi. Özdenkaya, ameliyat sırasında konferans salonundaki katılımcılardan gelen soruları cevaplayıp, ameliyatın nasıl yapılması gerektiğini anlattı. 
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, ameliyathanede tele tıp sisteminin bulunduğunu anlatarak, "Tele tıp ile aynı anda ameliyat yapılırken bir başka salonda başka bir yer de olabilir, başka bir il de olabilir ameliyatı canlı olarak paylaşabiliyoruz. Bugün de genel cerrahi alanında bir eğitim faaliyeti düzenledik. Laparoskopik kapalı fıtık ameliyatları eğitimi yapıyoruz. İlimizde genel cerrahi uzmanları ve ameliyathane hemşireleri katıldı" dedi. 
Ameliyathanede cerrahlar ameliyatı yaparken diğer doktor ve hemşirelerin salonda eş zamanlı izlediğini dile getiren Surel, "Soru soruyoruz, hocamız yanıtlıyor. Yine zaman zaman aşağıda izleyen arkadaşlarımız da ameliyata katılacak. Bu, ileri laparoskopik metotları, kapalı ameliyatları daha yaygınlaştırmak ve hastanemizde rutin olarak uygulanabilir hale getirmek üzere bilen arkadaşlarımızın da cerrahi bilgilerini tazelemek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır" şeklinde konuştu. 
Yapılan ameliyatı izleyen Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tayfun ise, Yozgat Şehir Hastanesinde fıtık ameliyatı eğitiminde olduklarını kaydederek, "Laparoskopik kasık fıtığı ve karın fıtığı kursunda bilgi deneyimlerimizi paylaşmak için buradayız. Biz Çorum Hitit Üniversitesi ekibi olarak burada bulunuyoruz. Ameliyatları canlı bir şekilde tüm katılımcıların seyretmesi ve interaktif katılımıyla güzel bir şekilde verimli bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

yozgat sehir hastanesi interaktif fitik ameliyati

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
nijerya lassa hummasi teşhis edilemeyen hastalıkosteoporoz turkiye osteoporoz dernegi Kırılmayan Kadınlar prof. dr. yesim kirazli amgendocentlik basvurusu eser incelemekanada quebecGelibolu Devlet Hastanesicigli bolge egitim hastanesi aort anevrizmasıyozgat sehir hastanesi interaktif fitik ameliyatisalihli devlet hastanesisamsun muhammet ali oruc Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesigirisimsel kardiyoloji alvimedica leyla alaton ilacli stenturoloji prof. dr. volkan tugcu tugcu bakirkoy teknigi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
28.02-14.03satılık ultrasonTıbbi Cihaz
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
13.02-15.03NSTTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.