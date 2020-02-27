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Yüksek ateşle hastaneye giden İranlı şoförde virüs tespit edilmedi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı tır şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi
Yüksek ateşle hastaneye giden İranlı şoförde virüs tespit edilmedi
27 Şubat 2020 - DHA
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ERZİNCAN- Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı tırla seyir halindeyken Erzincan'ı Refahiye ilçesinde rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. İranlı tır sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı.

Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor. 

Anahtar Kelimeler:

iran tir erzincan refahiye devlet hastanesi koronavirus

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