Yüksek dozda DHA takviyeleri erken doğum riskini azaltıyor

MEDİMAGAZİN-Yapılan bir çalışmada 12 ila 20 haftalık tekil gebelikleri olan kadınlarda dokosoheksanoik asit (DHA) alımı randomize, çok merkezli, çift kör olarak karşılaştırıldı. Çalışmada 576 kadın günde 1.000 mg DHA ve 524 kadın 200 mg DHA aldı.

Araştırma sonuçlarına göre erken erken doğum oranı 1.000 mg DHA alan hamileler arasında % 1.7 ve 200 mg DHA alan katılımcılar arasında ise % 2.4 olarak bulundu.

Araştırmacılara göre daha yüksek DHA dozu, koryoamniyonit, erken membran rüptürü ve piyelonefritin yanı sıra beslenme, genitoüriner ve nörolojik problemler gibi daha az ciddi yan etkiyle de ilişkilendirildi.