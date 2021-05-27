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Yüksek dozda DHA takviyeleri erken doğum riskini azaltıyor
Araştırmacılara göre, hamilelik sırasında 1000 mg dokosoheksanoik asit veya DHA alan kadınların, 200 mg DHA alanlara göre erken erken doğum yapma olasılığı daha düşük bulundu
Yüksek dozda DHA takviyeleri erken doğum riskini azaltıyor
27 Mayıs 2021 13:34 -
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MEDİMAGAZİN-Yapılan bir çalışmada 12 ila 20 haftalık tekil gebelikleri olan kadınlarda dokosoheksanoik asit (DHA) alımı randomize, çok merkezli, çift kör olarak karşılaştırıldı. Çalışmada 576 kadın günde 1.000 mg DHA ve 524 kadın 200 mg DHA aldı. 

Araştırma sonuçlarına göre erken erken doğum oranı 1.000 mg DHA alan hamileler arasında % 1.7 ve 200 mg DHA alan katılımcılar arasında ise % 2.4 olarak bulundu.

Araştırmacılara göre daha yüksek DHA dozu, koryoamniyonit, erken membran rüptürü ve piyelonefritin yanı sıra beslenme, genitoüriner ve nörolojik problemler gibi daha az ciddi yan etkiyle de ilişkilendirildi. 

Anahtar Kelimeler:

arastirma kadin dogum dokosoheksanoik asit erken dogum

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