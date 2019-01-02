Yüksek İhtisas Hastanesinde birçok ilde yapılmayan uygulama: Kalp pili ve elektrofizyoloji

Kalp hastalarına kalıcı kalp pili takma ve ritim bozukluğunda yakma tedavisi olan elektrofizyolojik uygulama, hem teknik kapasite hem de tecrübe gerektiriyor. Bu nedenle her ilde bu imkan bulunmuyor ve hastalar genellikle büyük şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

Yüksek İhtisas Hastanesi, teknik kapasitesi ve tecrübeli doktorlarıyla kentteki hastaların yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtıyor. Hastanede yaklaşık iki yılda 100'ün üzerinde hastaya kalp pili takılarak, elektrofizyolojik tedavi uygulandı.

YİH kardiyoloji uzmanı Yunus Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıcı kalp pilini birkaç hastalıktan dolayı hastalara taktıklarını söyledi.

Çelik, "Kalp ileti sistemlerinin bozulması ve yeteri kadar aktif çalışmaması dolayısıyla kalbin yavaşlamasını engellemek için taktığımız kalp pilleri var. Yine tehlikeli ölümcül aritmilerden korumak için taktığımız cihazlar var. Kalp yetmezliği hastalarında kalbin çalışma gücünü artıran cihazlarımız var. Her üç cihazı da kliniğimizde takmaktayız. Bunu yapacak tecrübe ve donanıma sahibiz." dedi.

"Tempomuzu sürekli yüksek tutarak faydalı olmaya çalışıyoruz"

Çelik, hastanede "elektrofizyolojik işlem" dedikleri ritim bozukluğunda yakma tedavisi de uyguladıklarını aktardı.

Bunların çok özellikli ve teknik kapasitesi yüksek, tecrübe gerektiren işlemler olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu işlemler birçok şehirde yapılmıyor. Ancak büyük şehirlerin büyük hastanelerinde yapılan işlemler. Yüksek İhtisas Hastanesi olarak bu tecrübemizi şehrimize aktarmak istedik. Vatandaşlarımızın büyük şehirlere gidip oralarda yorulmalarına gerek olmadan bu işi Kırıkkale'de yapıyoruz. Tempomuzu sürekli yüksek tutarak faydalı olmaya çalışıyoruz. Genellikle büyük şehirlerde bu işlemler yapılıyor ancak çevre illerde, İç Anadolu Bölgesi'nde, anjiyografinin olduğu illerde ve üniversite hastanelerinin bulunduğu birçok şehirde bu işlem yok. Kırşehir, Yozgat, Çorum, Çankırı gibi çevre illerden hastalar, bu işlemler için Ankara'ya değil de hastanemize başvurmakta. Hatta uzak şehirlerden de hastanemize başvuran hastalarımız oldu."

"İnsan doktoruna güvendi mi hasta olsa da iyileşiyor"

Hastanede yaklaşık 9 ay önce kalıcı kalp pili takılan 67 yaşındaki Mehmet Sarıoğlu da Tekirdağ'dan 4 yıl önce Kırıkkale'ye geldiğini belirtti.

O dönem kendisinde aşırı panik atak ve ritim bozukluğu bulunduğunu aktaran Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Gittiğim hastanelerde 'ölümcül ritim bozukluğu var' dediler. Bir ay Ankara'da hastaneye gidip geldim. Sonra Kırıkkale'de Yunus Bey'in olduğunu söylediler. Burada tedavi edildim. Şu anda çok iyiyim. 70 yaşına yaklaşıyorum, bu kadar rahat gezmemiştim. Yüksek İhtisas Hastanesi sayesinde rahat rahat geziyorum."