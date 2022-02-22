Yüksek kiralar nedeniyle Bodrum'un doktorları gidiyor! Branş doktoru yok denecek kadar az

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde süren yüksek kira sorunu sağlık krizine dönüştü. Başta kiralar olmak üzere yaşanan hayat pahalığı nedeniyle birçok sağlık emekçisi ilçeyi terk ederken, ilçede hizmet veren doktor sayısında azalma oldu. Hatta bazı branş doktorları sağlık hizmeti noktasında yetersiz konuma gelmiş durumda.

Konuya ilişkin İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, giderek ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle Bodrum'a gelmekten korkan, ataması yapıldığı halde Bodrum'da ev bulamadığı için atama hakkından vazgeçen kamu personeli için iktidara çağrıda bulundu.

‘Bütçesine uygun ev bulamayan sağlık çalışanımız ne yapacak?’

Doktor sayısının yetersizliğine dikkat çeken Kanber, “Branş doktorları yok denecek kadar az. Neden? Çünkü, hekimler, kıt kanaat geçinebildikleri maaşlarıyla Bodrum’da yaşayamıyor. Şimdi yeni devlet hastanesinin açılmasını bekliyoruz. Bu hastanenin, aralık ayında biteceği söylenmiş olmasına rağmen, inşaat aşaması hala sürüyor. Mevcut Bodrum Devlet Hastanesi, kadrosuna alacak doktor bulmakta zorlanırken, ekonominin bu kadar darboğaza düştüğü, memur maaşlarının içler acısı hale geldiği bu dönemde, yeni hastaneye ‘doktor’ bulabilecek misiniz? Bodrum’u ‘sürgün’ yeri gibi gören memurları, burada kıt kanaat yaşamaya mahkum ederken, onların konut ihtiyaçlarını nasıl gidereceksiniz? Düşünün bakalım, Bodrum’da son bir yılda dört, beş katına çıkan ev kiralarını, hangi memur maaşı karşılayabilir? Bütçesine uygun ev bulamayan sağlık çalışanımız ne yapacak? Hastane bahçesine çadır mı kuracak?” diye sordu.

‘Öğretmenler ev bulamadıkları için atama haklarından vazgeçiyorlar’

Ataması yapılan öğretmenlerin, Bodrum’da yaşayabilecek bir ev bulamadıkları için atama haklarından feragat ettiğini belirten Kanber, “Bodrum, özellikle pandemi döneminden sonra doktorların, öğretmenlerin, sağlık ve eğitim emekçileri başta olmak üzere tüm kamu personelinin köşe bucak kaçtığı bir ilçe haline geldi. Pandemiden önce Mumcular gibi uzak ve kırsal mahallelerde az da olsa bütçeye uygun kiralık ev bulabilen memurların gücü artık Mumcular’a bile yetmiyor. Çünkü yaşam şartlarının her gün biraz daha ağırlaştığı Bodrum’da bir memur maaşıyla ev bulmak imkansız hale geldi. Öğretmenler de aynı durumda. Yıllar sonra ataması yapılan öğretmenler bile, Bodrum’da yaşayabilecek bir ev bulamadıkları için atama haklarından feragat ediyorlar. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin hali daha da içler acısı” ifadelerini kullandı.

‘Ya lojman yapın, ya da memura kira desteği verin’

Bodrum gibi turizm ekonomisi olan kentlerde memur maaşlarının açlık sınırına denk geldiğini belirten Kanber, ileride yaşanacak olası öğretmen sıkıntısına dikkat çekerek, “Bunun adı yoksullaşmadır. Daha da vahim olanı, Bodrum gibi turizm kentleri, yakın zamanda kamu personeli bulamayacak hale gelecek. Ne doktor bulabileceğiz, ne öğretmen. Bunun önlemini derhal almanızı bekliyoruz. Kamu çalışanlarına bir an önce ya lojman yapın, ya da ‘büyükşehir tazminatı’ gibi, kira desteği verin, başka çözüm yok” dedi.