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Yüksek sesle konuşmak Covid-19 yayılma riskini artırıyor
Uzmanlar, maskeli olunsa bile yüksek sesle konuşmanın Covid-19’un yayılım riskini artırdığını öne sürdü.
Yüksek sesle konuşmak Covid-19 yayılma riskini artırıyor
02 Eylül 2020 16:32 - MEDİMAGAZİN
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Önceki çalışmalarda, yeni tip koronavirüsün kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında solunum damlacıkları veya aerosollere yayıldığı tespit edilmişti. Ancak son araştırmalar gösteriyor ki, sadece bir dakika boyunca yüksek sesle konuşmak, havaya binden fazla damlacık yaymaya yetebiliyor.  Uzmanlar ayrıca, normal tonda konuşmanın bile dar ve kapalı alanlarda tehlikeli olduğunu belirtti. 

Yüksek sesle konuşmak 10 kat daha fazla virüs solumak anlamına geliyor
Çalışmada insanlardan “sağlıklı kal” cümlesini üç kez farklı tonlamalarda tekrar etmeleri istendi. Yüksek ses tonuyla cümleyi tekrar eden kişilerin havaya çok daha fazla damlacık yaydığı gözlendi. 

“Uçağı inşa ederken aynı zamanda onu nasıl uçuracağımızı da öğreniyoruz” açıklamasını yapan Long Island Yahudi Hastanesi acil tıp başkanı Dr. Teresa Murray Amato, tüm araştırmaların hala çok yeni olduğunu, bu yüzden de en etkili yolun rutin yaşantımızı değiştirmek olduğunu belirtti.

Uzmanların tekrarladığına göre, yüksek sesle konuşmak yerine sessizce konuşmak, viral aerosolleri yaklaşık beş kat, tamamen sessiz kalmak ise 50 kat azaltıyor. Yüksek sesle veya bağırarak konuşmak ise 10 kat daha fazla virüs solumaya neden oluyor.

Uzmanlar, Covid-19 hastalığı için etkili bir tedavi yöntemi bulunana dek, daha az konuşmanın ve maske takmanın virüsün yayılımını engelleyecek en etkili yollar olduğu konusunda hemfikir.   
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus oksuruk hapsirma yuksek sesle konusmak virus

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