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Yüksek tansiyon hastaları için 'uzaktan takip' uygulaması başlıyor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalarının sağlık uzmanlarınca uzaktan takip edilebileceği sistemi, bu yıl başlatılacak pilot uygulamayla hayata geçirecek.
Yüksek tansiyon hastaları için 'uzaktan takip' uygulaması başlıyor
23 Ocak 2022 12:05 -
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Avrupa Komisyonunca finanse edilen, Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün koordinatörü olduğu "HSMonitor Projesi" kapsamında hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı.

İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya'nın ortakları arasında olduğu projede, sağlık uzmanlarının kullanacağı çevrim içi platformla hipertansiyon hastalarının uzaktan takibi amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk olacak sistemle, hastaların kendi hastalık takip süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi, daha kaliteli ve kesintisiz kronik hastalık yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

- Geliştirilen prototipler değerlendirildi

Bir süredir devam eden proje kapsamında pilot bölgelerde Sağlık Bakanlığına tam entegre olması hedeflenen, yapay zekaya sahip yazılım programları geliştiriliyor.

Bu çerçevede ilk prototipler, Bakanlık uzmanları ve projede gönüllü hipertansiyon hastaları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen toplantıda incelendi ve değerlendirildi.

- Pilot uygulama 100 gönüllü hastanın katılımıyla başlayacak

İlk prototiplere yönelik geri bildirimler doğrultusunda, hipertansiyon yönetim ve takip sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.

Bakanlık, sistemi ilk etapta 100 gönüllü hipertansiyon hastasının katılımıyla 2022'den itibaren devreye almayı planlıyor.

- Türkiye'de en sık görülen hastalıklar arasında

Türkiye'de en sık görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon, kontrol altında tutulmadığında, kalp krizi, felç, anevrizma, kalp yetmezliği, metabolik sendrom, hafıza problemlerine yol açabiliyor.

Hipertansiyon risk faktörleri arasında ailede hastalığın bulunması, fazla kilo alımı, hareketsizlik, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı, aşırı tuz tüketimi gibi etkenler yer alıyor.

Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tütün ürünleri kullanımından uzak durmak, folik asit, C ve D vitaminlerinin tüketimine özen gösterilmesi ve evde kan basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi hipertansiyonu önlemek açısından önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:

hsmonitor projesi hipertansiyon uzaktan takip

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