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Yükseköğretim istatistikleri açıklandı: 158 bin akademisyen var
Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.
02 Mayıs 2018 -
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2017-2018 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 151 bin 763 olan akademisyen sayısı bu yıl 158 bin 98 oldu. Akademisyenlerin 24 bin 640'ı profesör, 14 bin 456'sı doçent, 37 bin 520'si doktor öğretim üyesi, 35 bin 484'ü öğretim görevlisi, 45 bin 998'i araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Akademisyenlerin 70 bin 235'i kadın, 87 bin 863'ü ise erkek öğretim üyelerinden oluşuyor.

Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 7 bin 696'sını profesörler, 5 bin 611'ini doçentler, 15 bin 932'sini doktor öğretim üyeleri, 17 bin 806'sını öğretim görevlileri ve 23 bin 190'ını da araştırma görevlileri oluşturuyor.

Erkek akademisyenlerin 16 bin 944'ü profesör, 8 bin 845'i doçent, 21 bin 588'i doktor öğretim üyesi, 17 bin 678'i öğretim görevlisi ve 22 bin 808'i ise araştırma görevlisi olarak hizmet veriyor.

En fazla kayıt devlet üniversitelerinde

Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 7 milyon 198 bin 987 iken bu rakam yeni eğitim öğretim yılında 7 milyon 560 bin 371'e yükseldi.

Öğrencilerden 6 milyon 963 bin 903'ü devlet, 589 bin 307'si vakıf üniversitelerinde, 7 bin 161'i de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 47 bin 302'si erkek, 3 milyon 513 bin 69'unu kız öğrenciler oluşturuyor.

Üniversitelere 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 382 bin 589 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 223 bin 176'sı devlet, 157 bin 38'i vakıf üniversitelerinde, 2 bin 375'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

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