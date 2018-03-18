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Yüksekova'nın fedakar sağlık görevlileri: Zorlu şartlara rağmen güleryüzle hizmet ediyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu arazi şartları ve soğuk havaya rağmen ulaştıkları köylerde hastaları güler yüzleriyle muayene ediyor.
Yüksekova'nın fedakar sağlık görevlileri: Zorlu şartlara rağmen güleryüzle hizmet ediyorlar
18 Mart 2018 -
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu arazi şartları ve soğuk havaya rağmen ulaştıkları köylerde hastaları muayene ederek fedakarlık gösteriyor.

Yüksekova Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ile 112 Acil ekipleri, zorlu arazi şartları ve soğuk havaya rağmen en ücra yerlerdeki köylere ulaşarak sağlık hizmeti götürüyor.

İlçe merkezindeki sağlık hizmetlerini aksatmayan ekipler, bir yandan da tam donanımlı ambulanslarla zorlu doğa koşullarında kilometrelerce yol katederek, köylerdeki engelli, yaşlı, yatalak ve kronik hastalığı bulunanlara hizmet sunuyor.

Çoğu zaman İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Akkuş'un da eşlik ettiği ekipler, kapanan yollarda bazen uzun süre yürüyerek görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Akkuş, ilçede zorlu ve çetin hava şartlarına rağmen gerekli çabayı göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Personelin fedakarca çalıştığını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:

"Hastaların genel takiplerini yapıyoruz. Ambulanslarımız 24 saat hizmete hazır bekliyor. Kar üstü araçlarımız da var. Hastanemizden talep geldiği takdirde ambulanslarımız gidip hastaları alıyor. Rutin takipler var. Bir de acil durumlar var. Burada halkımızın büyük teveccühü, desteği ve sayın il müdürümüzün de destekleri ile inşallah sorunları çözüyoruz."

Köy köy gezip tansiyon takibi yapıyorlar

Ebe Burcu Yıldırım da iki ay önce ilçeye atandığını ve vatandaşlarla güzel bir iletişim sağladıklarını dile getirdi.

Özellikle yatalak olduğu için ilçe merkezine gelemeyen hastaların tansiyon takiplerini yaptıklarını, acil bir durum olursa ambulans hizmetini kısa zamanda sağladıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gebelik takibi çok önemli. Gebe tespitini sağlayıp sonrasında muayene günlerinin hepsini takip edip, haber veriyoruz. Aile hekimlerinin ulaşamadığı ailelere, bebeklerinin aşı günlerini haber veriyoruz. Gayet keyifli ve mutlu gidip geliyorum işime. Evleri dolaşırken de öyle. Ev ziyaretleri yaparken köyün yukarı kısımlarına gittiğimizde çok zorlanıyoruz. Yokuş çok fazla. O yollar açılabilecek durumda değil."

Gürdere Köyü Muhtarı Tahir Düzce de sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Hemşireler tüm köyü geziyor. Köylüler hemşirelerden, onlar da köylülerden memnun. Bize bu hizmetin sağlanmasında emeği geçen yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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1) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
18.03.2018 22:06:41
Kardeşlerimizin 20 Yıl Sonraki Performanslarını Şimdiden Merak ediyorum....!
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