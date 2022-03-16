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Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan 'bebeğin koluna kapı çarptı' diyerek şikayetçi olmuş
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne muayene için getirdiği 1 aylık bebeğine bakılmadığını öne sürüp asistan doktor Emre Arslan'a yumruk atarak bıçak çektiği suçlamasıyla gözaltına alınan Gökhan Diker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diker'in, doktor Arslan'dan sertçe kapattığı odasının kapısının bebeğinin koluna çarptığını belirterek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan 'bebeğin koluna kapı çarptı' diyerek şikayetçi olmuş
16 Mart 2022 16:19 - DHA Tolga TAHÇI
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Olay, 13 Mart saat 08.00 sıralarında Konak ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Gökhan Diker, eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, Diker'e acil serviste beklemelerini söyledi.

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'Bebeğime neden bakmıyorsun'

Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen Diker, bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. Bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle asistan Doktor Arslan'ın odasının kapısını yumrukladı. Diker, kapıyı açan Arslan'a, 'Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?' diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet, ben bakıyorum. Filmlerini gördüm, işlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. Diker, iddiaya göre, bunun üzerine küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp, içeri giren Arslan, Diker'in kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. Diker, bu sırada doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesi üzerine bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, Diker'den şikayetçi oldu.

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Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Diker'in evine operasyon düzenledi. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan şüpheli, kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan Diker'in, geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi. Diker'in ifadesinde çocuğunun hasta olduğunu ve bu şekilde 4-5 saat bekletildiği gerekçesiyle sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Bunun yanı sıra Diker'in, Arslan'ın sertçe kapattığı odasının kapısının bebeğinin koluna çarptığı belirtip şikayetçi olduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Diker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

tepecik egitim ve arastirma hastanesi asistan doktor emre arslan izmir

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