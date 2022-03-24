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Yunanistan'da COVID-19 tedbirleri gevşetiliyor
Yunanistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri gevşetme kararı alındığı bildirildi.
Yunanistan'da COVID-19 tedbirleri gevşetiliyor
24 Mart 2022 10:21 - AA Derya Gülnaz Özcan
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Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bilim Kurulu'nun, Bakanlığa tedbirlerde gevşetmeye ilişkin önerilerde bulunduğu ve bu önerilerin hükümet tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Yeni uygulamayla öğrencilerin evde kendi kendilerine yaptıkları zorunlu Kovid-19 testi sayısı haftada 2'den bire indirilecek. Stadyumlar ise tam kapasiteyle hizmet verebilecek.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, aşı yaptırmamış 60 yaş üzeri kişilere uygulanan aylık 100 avro ceza uygulamasının da 15 Nisan'dan itibaren bir süreliğine rafa kaldırılacağını belirtti.

Uygulamanın başladığı günden 15 Nisan'a kadarki toplam 300 avroluk ceza bedelinin ise tahsil edileceğini ifade eden Plevris, uygulamanın eylülden itibaren tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 106 Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana görülen vaka sayısının 2 milyon 861 bin 993'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bin 83 oldu.

Anahtar Kelimeler:

yunanistan covid tedbir yunanistan saglik bakanligi

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