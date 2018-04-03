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Yunanistan'da Doktorlar ülkeyi terk ediyor!
İSA Başkanı Patulis, 'Yunanistan'da Doktorlar ülkeyi terk ediyor. Her yıl ortalama bin 500 doktor başka ülkelerde hizmet vermek için belge talebinde bulunuyor.' dedi.
Yunanistan'da Doktorlar ülkeyi terk ediyor!
03 Nisan 2018 -
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Mali kriz nedeniyle birçok alanda beyin göçünün devam ettiği Yunanistan'da, çok sayıda doktorun sağlık sektöründeki sorunlar ve ekonomik nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Atina Doktorlar Derneği (İSA) Başkanı Yorgos Patulis, çeşitli sağlık kurumları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 yıldır süren ekonomik krizin özellikle sağlık sektörünü derinden etkilediğini belirterek, ücretlerdeki düşüş ve işsizlik nedeniyle yabancı ülkelere göç eden doktor sayısının rekor düzeye ulaştığını söyledi.

Patulis, Yunanistan'da işsiz doktor oranının yüzde 28'e ulaştığını, son 5 yılda her yıl ortalama bin 500 doktorun yabancı ülkelerde hizmet vermek için belge talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu bir rekor. Doktorlar ülkeyi terk ediyor." dedi.

Patulis, sağlık sektöründeki reformların sorunları çözmek yerine daha da zorlaştırdığını anlatarak, Sağlık Bakanlığının sektördeki kritik meselelere gerekli ciddiyeti göstermediğini savundu.

Hükümetin bu alandaki uygulamalarının ve ücretlere getirilen kısıtlamaların doktorların Yunan Sağlık Sistemi'nden (EOPYY) uzaklaşmasına neden olduğunu ileri süren Patulis, "Bakanlık doktorlara ve vatandaşlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyor. En iyi beyinleri göçe zorlayarak insanların kaliteli sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına neden oluyor. Doktor olmadan sağlık olmayacağını herkesin anlaması lazım." ifadelerini kullandı.

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yunanistan doktor

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.04.2018 15:15:51
Ekonomisi batan Yunanistan, Avrupa’dan 3 kuruş alma ümidiyle ; bizi saldırganlıkla suçlayıp Ege’de ada avına çıkıyor, soydaşlarımızın haklarını vermeyip Fetoşlara kanat geriyor sonra da iyi komşuluktan dem vuruyor. Hayatı yarım gün çalışmayla geçen bir toplumun elit kesimlerinden de pek bir şey beklenmez, gittikleri ülkelerde de pek tutunacaklarını zannetmiyorum.
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