Yunanistan'da Doktorlar ülkeyi terk ediyor!

Mali kriz nedeniyle birçok alanda beyin göçünün devam ettiği Yunanistan'da, çok sayıda doktorun sağlık sektöründeki sorunlar ve ekonomik nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiği bildirildi.



Atina Doktorlar Derneği (İSA) Başkanı Yorgos Patulis, çeşitli sağlık kurumları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 yıldır süren ekonomik krizin özellikle sağlık sektörünü derinden etkilediğini belirterek, ücretlerdeki düşüş ve işsizlik nedeniyle yabancı ülkelere göç eden doktor sayısının rekor düzeye ulaştığını söyledi.



Patulis, Yunanistan'da işsiz doktor oranının yüzde 28'e ulaştığını, son 5 yılda her yıl ortalama bin 500 doktorun yabancı ülkelerde hizmet vermek için belge talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu bir rekor. Doktorlar ülkeyi terk ediyor." dedi.



Patulis, sağlık sektöründeki reformların sorunları çözmek yerine daha da zorlaştırdığını anlatarak, Sağlık Bakanlığının sektördeki kritik meselelere gerekli ciddiyeti göstermediğini savundu.



Hükümetin bu alandaki uygulamalarının ve ücretlere getirilen kısıtlamaların doktorların Yunan Sağlık Sistemi'nden (EOPYY) uzaklaşmasına neden olduğunu ileri süren Patulis, "Bakanlık doktorlara ve vatandaşlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyor. En iyi beyinleri göçe zorlayarak insanların kaliteli sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına neden oluyor. Doktor olmadan sağlık olmayacağını herkesin anlaması lazım." ifadelerini kullandı.