Yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısı birkaç yılda 50'lerden 1800’lere ulaştı!

Denizli Tabip Odası, Denizli Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Denizli Aile Hekimleri Derneği (DAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ortak bir basın açıklaması yaparak sağlıkta dönüşüm programı ve aile hekimliği yönetmeliklerinin düzenlenerek sağlık çalışanlarına haklarının teslim edilmesini istedi.

Erbay: hekimler fiziken ve ruhen tükeniyor

Tabip Odası Genel Sekreteri Fercem Erbay sağlık sisteminin değişmesi ile birlikte hekimlerin iş yükünün arttığını belirterek, “Sağlıkta dönüşüm programı ile hekimlerin iş yükü arttı. Bunun bir sonucu olarak şiddetin yaşanmadığı gün olmuyor. Hekimler şiddetin yanı sıra, yetersiz istihdamın ve yoğun sağlık talebinin karşısında fiziken ve ruhen tükenmektedirler. Bir çok hekim, sağlık çalışanı bu süreçte emekliliğini istemekte, istifa etmektedir.

Mesleğine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da yurtdışına çalışma olasılıklarını değerlendirmekte, ülkelerini terk etmektedirler. Bu yoğun emeğin karşılığında hekimler, sağlık çalışanları insanca yaşanabilecek temel ücrete dahi erişememektedirler.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunlarımızla, bizler, artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hekimler para için değil, sosyal şartlar için gidiyor”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay özellikle genç hekimlerde yurt dışına çıkma eğilimi olduğunu belirterek, “Çoğunlukla asistan hekimler ve yeni mezun hekimler yurt dışına çıkma olanaklarını araştırıyor.

Odalarından yurt dışında kullanmak için hekim olduklarına dair belge isteyen sayısı birkaç yıl önce 50-60'ken 1800'lere ulaştı. Bunun nedeni ekonomik şartların yanı sıra ücretlerin sağlık çalışanlarına yakışan şekilde olmaması, hekimlerimize yönelik saldırılar, maddi ve manevi olarak hekimliğin göz göre göre aşağılanması, üstelik bu durumun çok uzun süredir devam etmesi. Bu şartlar gençlerimizde maalesef umutsuzluğa yol açıyor.

Dünyada hekimliğin değeri ne ise sosyal, maddi ve manevi olarak o ortamda yaşayamamanın acısı ve umutsuzluğu gitmek istemelerine neden oluyor. Kesinlikle maddi imkanlar için değil en azından manevi ve sosyal şartlar için hekimliğe yakışan bir ortam arayışı amacıyla yurt dışı talepleri oluyor” diye konuştu.

Eskicioğlu: Tepki nedeniyle tutuklamayın, gereğini yapın

Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Eskicioğlu özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının da benzer sorunlar yaşadığını belirterek hekime yönelik şiddete dikkat çekti. Eskicioğlu, “Sağlık çalışanlarına saldırılar yapılıyor. Ülkemizde şefkatli ellere olan bir saldırı var. Bu sorun kınamakla ortadan kalkmaz. Yasa yapıcıların ve güvenlik görevlilerinin bunu çözmeleri gerekiyor. İlk önce salıverip sonra tepki gelince yeniden gözaltına almak gibi değil. Direkt gereğinin yapılması gerekiyor. Bunu herkesin önünde dile getirmekten utanıyorum ama söylemek zorundayım” diye konuştu.

Ök: Yönetmelik iptal edilmeli

DAHED Başkanı Bilge Karaomca Ök ise aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin iptalini istediklerinin fakat bakanlığın sessiz kaldığını belirterek; “Bugün gelinen noktada bu ucube yönetmelik hükümleri doğrultusunda illerde kurulan komisyonlar marifeti ile hukuksuz bir şekilde Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının işlerine son verilmeye başlanmıştır.

Başta İstanbul olmak üzere Muş, Hakkari, Tekirdağ ve Mersin illerinde birçok hekimin sözleşmesi yenilenmemiş işlerine son verilmiştir. Ancak kamuoyunun yoğun itirazı ile bu seferlik sorun geçiştirilmiş müdürlükler geri adım atmak zorunda kalmıştır. Fakat görülmüştür ki tamamen yürürlükten kaldırılmadıkça bu ceza yönetmeliği Demokles'in kılıcı gibi aile hekimliği çalışanlarının başının üzerinde sallanmaya devam edecektir.

İstifa edenler, emekliliğini isteyenler günden güne artmaktadır. Ceza yönetmeliği hükümleriyle illerde kurulan infaz komisyonları adeta yürütme ve yargının tüm gücünü kullanarak hukuksuz bir yapı olduklarını kanıtlamışlardır. Bu komisyonların dağıtılıp, ceza yönetmeliğinin tamamen iptal edilmesi yegane isteğimizdir” diye konuştu.