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Yurt dışında görev yapan Türk hekimler 'Tıpta İnovasyon'u değerlendirecek
Sanko Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları"nın, "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" temasıyla 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi
Yurt dışında görev yapan Türk hekimler 'Tıpta İnovasyon'u değerlendirecek
28 Eylül 2018 - AA
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Sanko Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreye, yurt içinden ve dışından inovatif çalışmalar yapan çok sayıda araştırmacı katılacak.

Kongrede, ABD Drexel Üniversitesinden Prof. Dr. Banu Onaral, Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. Utkan Demirci, Virjinya Üniversitesinden Doç. Dr. Mazhar Adlı, Kalifornia Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Remzi Dökmeci, Cold Spring Harbor Laboratuvarından Dr. Semir Beyaz, Teksas Üniversitesinden Doç. Dr. Nuray Yozbatıran, İran Kermanşah Üniversitesinden Prof. Dr. Yalda Shokoohinia, Bulgaristan Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Milen Georgiev, Atina Ulusal Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Alexandros Georgakilas ve Almanya Saarland Üniversitesinden Doç. Dr. Cenk Aktaş uluslararası konuşmacı olarak yer alacak. 

Kongrenin ulusal davetli konuşmacıları arasında Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Prof. Dr. Nesrin Özören ve Dr. Atakan Peker, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Erkan Kaplanoğlu, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Yalçın, Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih Hekim, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Athanasia Pavlopoulou bulunuyor. ReDis İnovasyonun kurucusu Selin Arslanhan Memiş ise yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verecek. 

Kongrede, mobil sağlık ve derin öğrenme, nanoteknoloji, nutrigenetik, kronik hastalıklar, ilaç ve biyoteknoloji, transformatif teknoloji ve inovasyon olmak üzere 6 başlık altında gerçekleştirilecek kümelenme çalıştaylarıyla, bu alanlarda çalışmalar yapan bilim insanları, araştırma şirketleri, fonlayıcı kurum temsilcileri ve yatırımcı temsilcilerinin bir araya getirilmesine çalışılacak.

Anahtar Kelimeler:

tipta inovasyon prof dr nesrin ozoren prof dr nesrin cobanoglu prof dr nezih hekim doc dr alexandros georgakilas

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
28.09.2018 10:52:03
Uluslararası listeyle ulusal liste arasında pek bir fark kalmamış gibi gözükünce ; her yerde varız diye bir yandan övünüyor bir yandan da keşke bu beyinler ülkemizde uygun çalışma ortamı bulsaydı diye hayıflanıyoruz.
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