Yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesinde aşı olmaya gelen 50 yaşındaki Burak Horoz, yaklaşık 6 ay önce Kovid-19 geçirdiğini belirterek, "Sıram geldi ve aşımı yaptırdım. Güvenli hissediyorum kendimi ama herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak da yine kendi güvenliğini sağlaması lazım." dedi.

"Aşı, şu an için en iyi çözüm." diyen Horoz, herkesin aşı olmasının toplum sağlığının korunması için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Horoz, "Bu kişisel tercih ama aşı olunmaması herkesi tehlikeye sokuyor olabilir." ifadesini kullandı.

Atılım Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan 53 yaşındaki Füsun Terzioğlu, şu ana kadar Kovid-19'a karşı kendini koruyabildiğini ancak her zaman tedirginlik yaşadığını belirterek, "Aşımın ilk dozunu oldum, daha rahatladım. İnşallah ikinci dozu da olduktan sonra daha güvenli olacağım." dedi.

Aşı yaptıranlardan Mehmet Ali Uslu, aşıyla güven duygusunun daha arttığını vurgulayarak, "Kendi güvenlik önlemlerimizi alsak da maskemizi çıkarmasak da aşı yapıldığı için güven geldi. İnşallah eşim ve çocuklarım da aşı olur ve sıkıntı kalmaz." diye konuştu.

İkinci aşamanın son basamağının tamamlanmasıyla 3. aşamaya geçilecek

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek.

Aşılama takvimine göre, üçüncü aşamanın ilk basamağı 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak ve 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla tamamlanacak.

Dördüncü aşama kapsamında da sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Kovid-19 aşı randevuları nasıl alınıyor?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.