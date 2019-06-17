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Yüzüne kezzap atılan Berfin'in operasyonu için Prof. Dr. Mutaf konuştu: Yeni yüz tamamen hastanın kendi dokularıyla yapılacak
HATAY'ın İskenderun ilçesinde eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap atılan Berfin Özek (17), Muğla'da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından yüzündeki ağır izler nedeniyle ameliyata alındı. Saat 14.00’de el sallayarak ameliyathaneye giden Berfin Özek’in operasyonunun 8-12 saat arasında sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde geçireceği operasyon için Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Berfin Özek, saat 14.00'te ameliyathaneye alındı
Yüzüne kezzap atılan Berfin'in operasyonu için Prof. Dr. Mutaf konuştu: Yeni yüz tamamen hastanın kendi dokularıyla yapılacak
17 Haziran 2019 - DHA
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‘YÜZ NAKLİ DEĞİL, KENDİ DOKULARIYLA YAPILACAK’

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, düzenlediği basın toplantısında operasyon öncesi bilgi verdi. Yapılacak işlemin bir yüz nakli olmadığını, nakilsiz yüz yapımı olduğunu söyleyen Mutaf, "Yeni yüz tamamen hastanın kendi dokularıyla yapılacak. Bu nedenle ameliyatlar sonrası doku reddi söz konusu değil ve ölümcül yan etkileri olan ilaç tedavileri de gerekmiyor. İkincisi bu bir kök hücre tedavisi de değil. Kaybolan dokuların kişinin kendi doku kaynakları kullanılarak yerine konulması işlemidir" dedi. Berfin'in eski yüzünün modellenmediğini belirten Prof. Dr. Mutaf, "Biz bu sürecin sonunda yüzde asit etkisi ile kaybedilmiş eksik bölümleri yeniden yapıp, kimyasal yanık sonucu oluşan nedbe dokusu ile büzülmüş, deforme olmuş yapıları düzelterek veya yenileyerek hastamıza normal bir birey olarak hayatın içinde yer alabileceği yeni bir yüz görünümü kazandırmayı hedefliyoruz. Bazı izler elbette kalacaktır ama Berfin bu tedavinin sonunda herhangi bir sosyo-psikolojik baskı yaşamadan hayatın her alanında aktif ve üretken bir birey olacaktır" diye konuştu.

İLK HEDEF GÖZ KAPAKLARI VE ÜST DUDAK

Ameliyattan hemen önce konuşan Prof. Dr. Mutaf sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun ve oldukça zahmetli bir ameliyata gireceğiz. Saatlerce sürecek bu ilk ameliyatta hedefimiz Berfin’in göz kapaklarını yeniden yapmak. Ayrıca birbirine yapışmış üst dudak burun tabanını ayırarak yeni bir üst dudak oluşturmak. Alt dudağı normalleştirmek. Ağız köşelerindeki büzülme ve kalın nedbe nedeniyle ağız açıklığı çok daralmış, öyle ki ağzını yeterince açamıyor ve ayrıca rahat kapatamıyor. Bu problemleri de bu seansta düzelteceğiz. Ayrıca ikinci ameliyatta yüzdeki yanık derileri değiştirmede kullanmak üzere yeterli deriyi elde edebilmek için yanak, boyun ve üst göğüs bölgelerine koyacağımız doku genişletici, silikondan imal edilmiş özel aparatlar da bu seansta yerleştirilecek. Ameliyat sonrası 2 ay süresince bu doku genişletme işlemi devam edecek. Yeterli deri elde edildiğinde Berfin’i hemen ikinci ameliyata alarak yüzdeki deri değişikliğini gerçekleştireceğiz."

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yuz nakli mehmet mutaf berfin ozek

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