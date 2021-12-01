Zam açıklamasına tepki: 'Sağlık Bakanlığı değil Doktor Bakanlığı'

MEDİMAGAZİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız" açıklamasının ardından Twitter'da açılan başlık Türkiye gündemin birinci sırasında yerini aldı.

#SağlıkçınınOyuYok ve #Doktorbakanlığı​ başlıklarını açan sağlık çalışanları zamın yalnızca hekimlere yapılmasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, hekimlere zam yapılırken diğer 38 sağlık branşının görmezden gelindiğini ifade etti.

İşte gelen bazı tepkiler:

Bıkmadınız doktor bakanlığı olmaktan Doktora verilene değil sağlık personeline verilmeyene tepkimiz. Sağlık personelleri her zaman ki gibi üvey evlat.. @Aras_Ali_

Sağlık çalışanları diye bir kavram var mı sizce ? Sağlık çalışanlarımıza müjde diye başlayan her konuşma niçin hekimlerimize diye devam ediyor ? Milyonlarca sağlık emekçisini ne olarak tanımlıyoruz Allah aşkına ? Biz neyiz, kimiz ? @TolgaBircan8

Bir Dr olarak sadece benim maaşıma zam yapılması diğer saglik çalışanlarınin pas geçilmesi içime sinmiyor.Tum sağlık personeli arkadaşlara herkesi memnun edecek şekilde zam yapılması daha uygun olcak umarım böyle bir düzeltme açıklaması yapilacaktir. @OmerAkel4

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimler dışında diğer 38 sağlık branşını yok sayan bir sağlık bakanlığı ve anlayış bizim için kabul edilebilir değildir. Bu noktada başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık camiasını mücadeleye davet ediyoruz. @hepsen_2020

Medya unsurlarında önce sağlık çalışanlarına birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak diye kamuoyu hazırlayıp hekimlerimize 2.500 ila 5000 TL arasında zam yapacağız ne demektir Sn. @drfahrettinkoca ? Sizin için sağlık çalışanı eşittir hekim mi demektir? @Yasinald2

Sadece doktorlara zam yapıyorsunuz, ama haberini sağlık çalışanlarına müjde diye veriyorsunuz. Hekim harici sağlık çalışanları bunu asla unutmayacak... @servetdagasan