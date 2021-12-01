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Zam açıklamasına tepki: 'Sağlık Bakanlığı değil Doktor Bakanlığı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam" açıklamasının ardından yalnızca hekimlere zam yapılmasına karşı çıkan sağlık çalışanları, Twitter'da açılan #SağlıkçınınOyuYok ve #Doktorbakanlığı​ başlıklarıyla tepkilerini dile getirdiler.
Zam açıklamasına tepki: 'Sağlık Bakanlığı değil Doktor Bakanlığı'
01 Aralık 2021 16:14 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız" açıklamasının ardından Twitter'da açılan başlık Türkiye gündemin birinci sırasında yerini aldı.

#SağlıkçınınOyuYok ve #Doktorbakanlığı​ başlıklarını açan sağlık çalışanları zamın yalnızca hekimlere yapılmasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, hekimlere zam yapılırken diğer 38 sağlık branşının görmezden gelindiğini ifade etti.

İşte gelen bazı tepkiler:

Bıkmadınız doktor bakanlığı olmaktan Doktora verilene değil sağlık personeline verilmeyene tepkimiz. Sağlık personelleri her zaman ki gibi üvey evlat.. @Aras_Ali_

Sağlık çalışanları diye bir kavram var mı sizce ? Sağlık çalışanlarımıza müjde diye başlayan her konuşma niçin hekimlerimize diye devam ediyor ? Milyonlarca sağlık emekçisini ne olarak tanımlıyoruz Allah aşkına ? Biz neyiz, kimiz ? @TolgaBircan8

Bir Dr olarak sadece benim maaşıma zam yapılması diğer saglik çalışanlarınin pas geçilmesi içime sinmiyor.Tum sağlık personeli arkadaşlara herkesi memnun edecek şekilde zam yapılması daha uygun olcak umarım böyle bir düzeltme açıklaması yapilacaktir. @OmerAkel4

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimler dışında diğer 38 sağlık branşını yok sayan bir sağlık bakanlığı ve anlayış bizim için kabul edilebilir değildir. Bu noktada başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık camiasını mücadeleye davet ediyoruz.  @hepsen_2020

Medya unsurlarında önce sağlık çalışanlarına birkaç gün içerisinde müjdelerimiz olacak diye kamuoyu hazırlayıp hekimlerimize 2.500 ila 5000 TL arasında zam yapacağız ne demektir Sn. @drfahrettinkoca ? Sizin için sağlık çalışanı eşittir hekim mi demektir? @Yasinald2

Sadece doktorlara zam yapıyorsunuz, ama haberini sağlık çalışanlarına müjde diye veriyorsunuz. Hekim harici sağlık çalışanları bunu asla unutmayacak... @servetdagasan

 

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari saglikcininoyuyok tepki hekim zam

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People
27
1) Nurse (Nurse)
01.12.2021 17:23:39
Neden sadece doktorlara 7-24 nöbet tutan hemşirelerin kimsesi yok mu bu bakanlikta ??????????
People
32
2) Fakir doktor (Doktor)
01.12.2021 17:04:29
Tüm memurlara meslek ayırımı yapılmaksızın %30-50 arası zam yapılmalı. Sadece bir meslek grubuna zam yapılması iş barışını bozar. Ayrıca zam yapılacağı da garanti değil, sabit döneri maaş diye vereceklerini düşünüyorum.
People
35
3) Osman kar (Diş hekimi)
01.12.2021 16:55:09
Daha neyin ne olduğunu bilmeden yorumlar başlamış. Bence hiçbir artış yok sabiti sıfırlayıp maaşa cevirecekler
People
36
4) Cihan evren (Anestezi teknikeri. )
01.12.2021 16:52:03
Hekimlerimiz kesinlikle dafa fazlasını hak ediyor. Hekimlerimizin maaşında ki iyileştirmeye çok sevindim fakat sağlık personelleri için de bir iyileştirme yapılmaması üzdü. Sabit ödemeye yapılacak yüzde 20 lik zammın hiç bir anlamı yok. Zaten her ay maaşlarımız en düşük memur maaşının altında kaldığı için mahsuplaşma yatıyor.
People
45
5) faruk bal (genel cerrah)
01.12.2021 16:46:18
arkadaşlar kusura bakmayın sağlık çalışanı deyince akla önce dr gelir diğer arkadaşlar daha sonra sıryal ilerler
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