Zaman akıp giderken, Yaşlanmanın Nöropsikolojisi konuşuldu

İSTANBUL- Türkiye'de ortalama yaşam süresi 1960’da 48 yıl iken 2010’da 72 yıla ulaştı. 2025’de ülke nüfusumuzun %10’u, 2050’de %22’si 65 yaş üzerinde olacak. Normal yaşlanan beyin dahi 90 yaşında hacminin yaklaşık %10’unu kaybetmekte ve hızla yaşlanan nüfus Alzheimer Hastalığı gibi demansiyel sendromlarda da doğal bir artışa neden olarak sağlık sektörüne bir yük getirecek.

Tüm bunlara dikkat çekmek amacıyla bu yıl İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü’nün 22 Mart 2019 Cuma günü Uluslararası Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği ‘’ZAMAN AKIP GİDERKEN, Yaşlanmanın Nöropsikolojisi’’ etkinliği kapsamında üniversite öğrencileri, öğretim üyesi ve 65 yaş üzeri bireylerden oluşan katılımcılar cerrahi onkolog Prof. Dr. Hikmet Akgül’den ‘Yaşlanmanın Doğal Süreci’ni, Türkiye Psikiyatri Derneği önceki dönem başkanı Prof. Dr. Esat Timuçin Oral’dan ‘Yaşlanmanın Nörobiyolojisi’ni , duayen gelişim psikoloğu Prof. Dr. Haluk Yavuzer’den ‘Kayıplara Rağmen Sağlıklı Yaşlanma’yı dinlediler.

Toplantıda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açılış konuşmasını ‘Bu sene TUS 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 8'incisi bizim öğrencimizdir. Yani ilk 10'da 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kesinlikle bir tesadüf değil, başarıdır. Bu başarıdan dolayı hem öğrenci hem de ailelerini tebrik ediyorum’ diyerek yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül’ün ülkemizdeki yaşlılık çalışmaları, aktif ve başarılı yaşlanma ile hızla yaşlanan ülke nüfusu ve alanda gerontologlara duyulan ihtiyacı belirten konuşmasının ardından keyifli yönetimi ile Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Ünlü aktör, biyolog, öğretim üyesi Ediz Hun hem bilimsel sunumu, hem yaşam deneyimini aktardığı sanatsal içerikli söyleşisi ile etkinliğe renk katarken, toplantının ikinci kısmı İstanbul Milletvekili Tülay KAYNARCA yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin politikaları önemsediklerini belirtirken, Av. Kadriye GÜÇLÜ SAKARYA sağlıkta şiddet ve önlenmesine ilişkin görüşlerine de değindiği konuşmasında 65 yaş üstü bireylerin noterden sağlık raporu düzenlenmek üzere sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin doğru bir uygulama olmadığını bildirdi

Tiyatro sanatçısı Edip Saner’in William Shakespeare’e ait İnsanın Yedi Çağı şiirini okuması ile başlayan program Ses sanatçısı ve Besteci Orhan Gencebay konuşmasını ‘Berhudar Ol’ sözü ile açtı ve kendisine bu sözün dedesinden hediye olduğunu ‘’Dedem, küçükken hep 'Berhudar ol Orhan' derdi, anlamını bilmezdim. Sonra öğrendim ki Farsça'da 'ber' yanında, 'hüda' Allah demekmiş’’ diyerek açıkladı. Türk sinemasının değerli ismi aktris Selda Alkor’un sinema sektörüne atılma hikayesini, SODER ( Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığı döneminde çıkardığı oyuncu ansiklopedisini konu ederken konuşmasını salonun da eşlik ettiği Samanyolu şarkısıyla bitirdi.