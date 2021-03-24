Zaman geçiyor... Tüberküloz her gün 4 bin can almaya devam ediyor...

Her yıl 24 Mart tüberkülozun yıkıcı sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçları hakkında halkı bilinçlendirmek ve küresel verem salgınını sona erdirme çabalarını artırmak için Dünya Tüberküloz Günü olarak kabul ediliyor.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yapılan açıklamada Tüberkülozun, dünyanın en ölümcül bulaşıcı katillerinden biri olmaya devam ettiği belirtildi. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin kişinin verem nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her gün 28 bine yakın kişi bu önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalığa yakalanmaktadır. Verem ile mücadeleye yönelik küresel çabalar, 2000 yılından bu yana tahmini olarak 63 milyon hayatı kurtarmıştır.

24 Mart 2021 Dünya Tüberküloz Günü teması -“Zaman Geçiyor” - küresel liderler tarafından verilmiş tüberkülozu sona erdirme taahhütlerini yerine getirmek için dünyanın zamanının tükenmekte olduğu yansıtmaktadır. Bu, özellikle END-TB stratejisinin ilerlemesini riske atan COVID-19 pandemisi nedeniyle de kritiktir.

Dünya Tüberküloz Günü'nde, Dünya Sağlık Örgütü daha önce belirlenen hedeflere ulaşmak için END-Tüberküloz stratejisini hızlandırmayı; 2022'ye kadar 3,5 milyon çocuk ve ilaca dirençli Tüberkülozlu 1,5 milyon kişi dahil olmak üzere 40 milyon kişiye Tüberküloz teşhisi koymayı ve tedavi etmeyi; 4 milyonu 5 yaşın altındaki çocuklar, 24 milyonu evde Tüberküloz hastası teması olanlar ve 6 milyonu HIV ile yaşayan kişiler olmak üzere en çok risk altında olan kişilerin Tüberküloz önleyici tedavi almasını sağlayarak 2022'ye kadar TB önleyici tedavi gören 30 milyon kişiye ulaşmayı; yeterli ve sürdürülebilir finansmanı seferber etmeyi; TB araştırmasına yatırım yapmayı önermektedir."