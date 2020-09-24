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Zatürre Aşısı ve Covid-19
Covid-19 pandemisi süreci nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alan zatürre aşısı ile ilgili olarak İstanbul Eczacı Odası tarafından "Hasta Bilgilendirme Broşürü" hazırlandı. Broşürde zatürre aşısı hakkında merak edilen konulara yer veriliyor.
Zatürre Aşısı ve Covid-19
24 Eylül 2020 11:46 -
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ZATÜRRE AŞISI

 

Aşılar

Aşılama, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en etkili toplum sağlığı hizmetidir. Aşı uygulamalarıyla;

  • Hastalıkların ve hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi,
  • Hastalıkların hafif atlatılmasının sağlanması,
  • Toplumsal bağışıklık kazanılması hedeflenmektedir.

Zatürre Aşısı (Pnömokok Aşısı):

Pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürreden korunmak için uygulanır. İki farklı çeşidi vardır. 

1- Polisakkarit Pnömokok Aşısı (PPA23): Pnömokok bakterisinin 23 farklı alt türünü içerir. 5 yıllık koruma sağlar. Ömür boyunca 3 doz halinde yapılan bu aşının tekrarı için en az 5 yıl geçmesi ve mümkünse son dozun 65 yaş sonrası yapılması önerilmektedir. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2 -3 hafta sonra başlar.

2- Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA13): Pnömokok bakterisinin 13 farklı alt türünü içerir. Ömür boyu koruma sağlar. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra başlar.

 

Zatürre Aşısı ve Covid-19

Covid-19 virüslerin neden olduğu bir hastalıktır, neden olduğu zatürre viral zatürredir. Uygulanan pnömokok aşıları ise bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Zatürre aşısının Covid-19’a karşı koruyucu etkisi yoktur. Ancak Covid-19 olan hastanın aynı zamanda bakteriyel zatürreden etkilenmemesi ve hastalığın daha şiddetli yaşanmaması için pnömokok aşısının yapılması önerilmektedir.

 

 

Zatürre Aşısı Uygulaması

  • Daha önce hiç zatürre aşısı olmamışsanız önce KPA13 aşısı, risk grubunda iseniz en az 8 hafta sonra PPA23 aşısı olabilirsiniz. 
  • Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 pnömokok aşısını olmuşsanız ve risk grubunda iseniz 5 yıl koruma sağlayan PPA23 pnömokok aşısını en az 8 hafta geçtikten sonra olabilirsiniz.
  • 19 yaş ve üzerindeyseniz, bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı olduysanız en az 1 yıl sonra KPA13 aşısı olabilirsiniz.
  • 72 ay -18 yaş arasında bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı yapıldıysa en az 8 hafta sonra KPA13 aşısı yapılabilir.
  • Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 aşısını olmuş ancak bu aşıyı olduğunuzu hatırlamıyorsanız, tekrar KPA13 aşısını olmanızda bir sakınca yoktur.

 

Bebekler ve Çocuklar

KPA13 aşısı, ülkemizde 2011 yılından itibaren çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır.  2011 yılı öncesi doğan çocukların aşı takviminin kontrol edilmesi için doktor veya eczacınıza danışınız.

 

Gebeler

Zatürre aşısının gebelerde gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık döneminde güvenle yapılabileceği bildirilmektedir. Gebelikte aşı olmanızın gerekliliği ve güvenilirliği ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Aşı Yaptırması Önerilen Risk Grupları

  • 65 yaş üzeri kişiler
  • Kronik kalp hastaları 
  • Kronik akciğer hastaları 
  • Kronik karaciğer hastaları 
  • Diabetes mellitus  (şeker) hastaları
  • Kanser hastaları
  • Kronik böbrek hastaları
  • Organ nakli olanlar 
  • Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler
  • Uzun süreli bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi gören hastalar 
  • HIV+ kişiler
  • Huzurevi, bakımevi gibi yerlerde yaşayanlar.

Grip ve zatürre aşılarını aynı anda olabilirsiniz.

 

Aşıların Yan Etkileri

  • Enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık hissi
  • Yorgunluk, halsizlik
  • Eklemlerde ve kaslarda ağrı
  • Baş ağrısı
  • Ateş

Bu yan etkiler genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzelmektedir.

Anahtar Kelimeler:

zaturre asisi covid-19 pnomokok asisi

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