ZATÜRRE AŞISI

Aşılar

Aşılama, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en etkili toplum sağlığı hizmetidir. Aşı uygulamalarıyla;

Hastalıkların ve hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi,

Hastalıkların hafif atlatılmasının sağlanması,

Toplumsal bağışıklık kazanılması hedeflenmektedir.

Zatürre Aşısı (Pnömokok Aşısı):

Pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürreden korunmak için uygulanır. İki farklı çeşidi vardır.

1- Polisakkarit Pnömokok Aşısı (PPA23): Pnömokok bakterisinin 23 farklı alt türünü içerir. 5 yıllık koruma sağlar. Ömür boyunca 3 doz halinde yapılan bu aşının tekrarı için en az 5 yıl geçmesi ve mümkünse son dozun 65 yaş sonrası yapılması önerilmektedir. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2 -3 hafta sonra başlar.

2- Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA13): Pnömokok bakterisinin 13 farklı alt türünü içerir. Ömür boyu koruma sağlar. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra başlar.

Zatürre Aşısı ve Covid-19

Covid-19 virüslerin neden olduğu bir hastalıktır, neden olduğu zatürre viral zatürredir. Uygulanan pnömokok aşıları ise bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Zatürre aşısının Covid-19’a karşı koruyucu etkisi yoktur. Ancak Covid-19 olan hastanın aynı zamanda bakteriyel zatürreden etkilenmemesi ve hastalığın daha şiddetli yaşanmaması için pnömokok aşısının yapılması önerilmektedir.

Zatürre Aşısı Uygulaması

Daha önce hiç zatürre aşısı olmamışsanız önce KPA13 aşısı, risk grubunda iseniz en az 8 hafta sonra PPA23 aşısı olabilirsiniz.

Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 pnömokok aşısını olmuşsanız ve risk grubunda iseniz 5 yıl koruma sağlayan PPA23 pnömokok aşısını en az 8 hafta geçtikten sonra olabilirsiniz.

19 yaş ve üzerindeyseniz, bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı olduysanız en az 1 yıl sonra KPA13 aşısı olabilirsiniz.

72 ay -18 yaş arasında bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı yapıldıysa en az 8 hafta sonra KPA13 aşısı yapılabilir.

Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 aşısını olmuş ancak bu aşıyı olduğunuzu hatırlamıyorsanız, tekrar KPA13 aşısını olmanızda bir sakınca yoktur.

Bebekler ve Çocuklar

KPA13 aşısı, ülkemizde 2011 yılından itibaren çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. 2011 yılı öncesi doğan çocukların aşı takviminin kontrol edilmesi için doktor veya eczacınıza danışınız.

Gebeler

Zatürre aşısının gebelerde gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık döneminde güvenle yapılabileceği bildirilmektedir. Gebelikte aşı olmanızın gerekliliği ve güvenilirliği ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aşı Yaptırması Önerilen Risk Grupları

65 yaş üzeri kişiler

Kronik kalp hastaları

Kronik akciğer hastaları

Kronik karaciğer hastaları

Diabetes mellitus (şeker) hastaları

Kanser hastaları

Kronik böbrek hastaları

Organ nakli olanlar

Bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler

Uzun süreli bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi gören hastalar

HIV+ kişiler

Huzurevi, bakımevi gibi yerlerde yaşayanlar.

Grip ve zatürre aşılarını aynı anda olabilirsiniz.

Aşıların Yan Etkileri

Enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık hissi

Yorgunluk, halsizlik

Eklemlerde ve kaslarda ağrı

Baş ağrısı

Ateş

Bu yan etkiler genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzelmektedir.