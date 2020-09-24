ZATÜRRE AŞISI
Aşılar
Aşılama, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en etkili toplum sağlığı hizmetidir. Aşı uygulamalarıyla;
Zatürre Aşısı (Pnömokok Aşısı):
Pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürreden korunmak için uygulanır. İki farklı çeşidi vardır.
1- Polisakkarit Pnömokok Aşısı (PPA23): Pnömokok bakterisinin 23 farklı alt türünü içerir. 5 yıllık koruma sağlar. Ömür boyunca 3 doz halinde yapılan bu aşının tekrarı için en az 5 yıl geçmesi ve mümkünse son dozun 65 yaş sonrası yapılması önerilmektedir. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2 -3 hafta sonra başlar.
2- Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA13): Pnömokok bakterisinin 13 farklı alt türünü içerir. Ömür boyu koruma sağlar. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra başlar.
Zatürre Aşısı ve Covid-19
Covid-19 virüslerin neden olduğu bir hastalıktır, neden olduğu zatürre viral zatürredir. Uygulanan pnömokok aşıları ise bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Zatürre aşısının Covid-19’a karşı koruyucu etkisi yoktur. Ancak Covid-19 olan hastanın aynı zamanda bakteriyel zatürreden etkilenmemesi ve hastalığın daha şiddetli yaşanmaması için pnömokok aşısının yapılması önerilmektedir.
Zatürre Aşısı Uygulaması
Bebekler ve Çocuklar
KPA13 aşısı, ülkemizde 2011 yılından itibaren çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. 2011 yılı öncesi doğan çocukların aşı takviminin kontrol edilmesi için doktor veya eczacınıza danışınız.
Gebeler
Zatürre aşısının gebelerde gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık döneminde güvenle yapılabileceği bildirilmektedir. Gebelikte aşı olmanızın gerekliliği ve güvenilirliği ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Aşı Yaptırması Önerilen Risk Grupları
Grip ve zatürre aşılarını aynı anda olabilirsiniz.
Aşıların Yan Etkileri
Bu yan etkiler genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzelmektedir.