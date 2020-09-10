Zatürre aşısı yok diye üç hemşireyi dövdüler!

BALIKESİR - Ayvalık 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hemşireler, zatürre aşısı olmak isteyen ve 'sadece bebekler için aşı var' cevabını alan hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta zatürre aşısı yaptırmak istediğini söyledi. Hemşireler Sağlık Bakanlığının yalnızca bebekler için zatürre aşısı gönderdiğini söyleyince hasta ve yakınları aşıyı yaptırma konusunda ısrarcı oldu. Bağırmaya ve hakaret etmeye başlayan hasta ve yakınları, tartıştıkları hemşirelere saldırdı.

3 HEMŞİRE YARALANDI

Öfkeli hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hemşirelerden üçü yaralanırken, diğer çalışanlar da büyük korku yaşadı. Saldırı karşısında şoka giren hemşireler gözyaşlarını tutamadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Aile Sağlığı Merkezinde terör estiren şehir magandaları, tehdit ve küfürlerine devam ederek olay yerinden kaçtı.

DEHŞET KAMERADA

Yaşanan saldırıyı bir twitter kullanıcısı sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde gözyaşlarına boğulan hemşireler ve yerlere damlayan kan lekeleri dikkat çekti.