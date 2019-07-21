Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A., dün toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan doktor muayenesinde, Beyhan A.'nın makatında cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ardından yoğun bakım ünitesine alınan Beyhan A., bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Savcılık tarafından yapılan ilk otopside vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanan aslen Çanakkaleli olan Beyhan A.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Uşak Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK



Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın naaşı Çanakkale'ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.