Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Zehra Zümrüt Selçuk: Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Zehra Zümrüt Selçuk: Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
05 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Selçuk, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

"Üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlardan 22'si yerli, 23'ü de ithal ruhsatlı. Kronik hepatit C tedavisinde en son geliştirilmiş yeni bir ilacı daha geri ödemeye dahil ederek bu hastalığın tüm tiplerinde vatandaşımızın tedaviye erişimini sağladık."

SUT'ta neler değişti? Çalışma Bakanı açıkladı 

Genetik olan kistik fibrozis hastalığının erken tanısında kullanılan ilacın da listeye eklendiğine değinen Selçuk, söz konusu ilacın uygulanabilmesine yönelik işlem ücretinin de karşılanacağını vurguladı.

Ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 423'e, yurt dışından tedarik edilen ilaç sayısının da 382'ye ulaştığını bildiren Selçuk, toplamda geri ödemesi yapılan ilaç sayısının 8 bin 805 olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları 

Bakan Selçuk, sağlığı hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerinin altını çizerek, "Her zaman her şeyin başı sağlık dedik. Bu vesileyle hasta vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni uygulamanın tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

SUT değişti! Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları yeniden belirlendi! 

2 KOAH ilacı daha geri ödeme listesinde

SUT'ta yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, şu şekilde:

"1 adet astım ilacı, 6 adet aşırı demir birikimi tedavisi ilacı, 2 adet demir eksikliği ilacı, 3 adet bağışıklık ilacı, 6 kalp ilacı, 1 kan sulandırıcı, 3 kanser ilacı, 2 KOAH ilacı, 1 mantar ilacı, 1 oral kortikosteroid, 2 ağrı kesici ve ateş düşürücü, 2 kas gevşetici, 1 kistik fibrozis tanısı ilacı, 2 sedef ilacı, 1 topikal ağrı kesici, 1 Hunter Sendromu ilacı, 10 pulmoner arteriyel hipertansiyon ilacı"

Anahtar Kelimeler:

sut zehra zumrut selcuk kanser onkoloji

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Halk Sağlığı Haftası Emine Alp Meşe prostat kanseri mantar onkoloji üroloji hekim hasta doktor saglik uygulama tebligi noroloji turk noroloji dernegi prof. dr. serefnur ozturk Düzce Üniversitesi Halil İbrahim Uğraş Eskişehir Şehir Hastanesi Yaşar Bildirici açık kalp ameliyatı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yiğit Akın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kızamık salgını dünya sağlık örgütü dsö Bülent Ecevit Üniversitesi Aycan Kara sağlıkta şiddet Sason Devlet Hastanesi SUT Zehra Zümrüt Selçuk kanser onkoloji yapay damar Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Taşar Halk Sağlığı Haftası Metin Hasde vejetaryen kalp rahatsızlığı travma sonrası stres bozukluğu PTSD Hyaluronik asit hidrolik asit Şeyma Subaşı sahte doktor muayenehane Hasne Haşur tıbbi cihaz Üniversite Hastaneleri Birliği Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi Karapınar Devlet Hastanesi Özcan Yaşar Suat Uğur
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.