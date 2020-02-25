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Zekai Tahir'den sonra ikinci karantina bölgesi: Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği
140 kişi, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Tıbbı Gözlem Kliniği'ne nakledildi.
Zekai Tahir'den sonra ikinci karantina bölgesi: Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği
25 Şubat 2020 -
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Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı.

 İran'da yaşayan Türk vatandaşlar da koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 140 kişi, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Tıbbı Gözlem Kliniği'ne nakledildi.

Uçaktaki 140 kişiden 47'si, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, 93 kişi de Tıbbı Gözlem Kliniği'nde gözlem altına alındı. 

Öte yandan, Tıbbi Gözlem Kliniği'nde de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik görevlilerin ve çevredekilerin maske taktığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:

tibbi gozlem klinigi koronavirus

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