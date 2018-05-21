SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Zeki kişilerde korteksteki sinapslar daha az
Zeki kişilerin beyinlerinde serebral korteksde nöronlar arasındaki bağlantıların azaldığı tespit edildi.
Zeki kişilerde korteksteki sinapslar daha az
21 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ruhr-Universitat Bochum'da görevli Türk nörolog Erhan Genç ve Christoph Fraenz liderliğinde yürütülen araştırma, kişinin zeka seviyesi arttıkça beynin gri madde olarak da adlandırılan serebral korteks bölümünde nöronlar arasında daha az bağlantının meydana geldiğini ortaya koydu.

New Mexico ve Humboldt üniversiteleri ile Lovelace Biyomedikal ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün destek verdiği araştırmada, beyindeki bağlantılara mikro yapısal seviyede bir anlayış getiren nöro-görüntüleme tekniğinin kullanıldığı belirtildi.

Araştırma çerçevesinde 259 kadın ve erkeğin beyinlerinde, sinir hücresi uzantısı dağılımı ve yoğunluğu incelendi. Katılımcılara ayrıca zeka testleri yaptırıldı.

Bulguları inceleyen bilim adamları, zeka seviyesi arttıkça kişinin beyninde daha az nöron dallanmasına rastlandığını gözlemledi.

Genç, "Zeki beyinler daha az, ancak yeterli nöronal bağlantılara sahip. Dolayısıyla düşük nöronal aktivite ile yüksek ussal performans ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

noroloji zeka sinaps noron

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.05.2018 15:53:18
AZ OLSUN ÖZ OLSUN felsefesi taa BAŞTAN geliyormuş.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
obezite tedavisi rustu serter d vitaminisaglikli yasam sait toraman ramazan sarikamis saglik mudurluguKARABÜKiftar Buket Yavuz Koçoğlu ramazan beslenme goztepe egitim ve arastirma hastanesi sacit icten uyku apnesiçocuk hastalıkları ates dusurucu havale atesli havale Prof. Dr. Yavuz Gürerdunya saglik orgutu ebola salgini tedros adhanomNobel İlaç Kırgızistan kula devlet hastanesi dr. gursel kalkan dr. mehmet onur kahyarken tani dr. yavuz dizdarTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesiebola kongo cumhuriyeti hemorajik atesendoskopik endonazal yontem endokrinoloji ve beyin cerrahisibric Hatice Özgürnovartis turkiye sevgi direkakupunktur dr. salih salihogluEGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu Mycobakterium Celeriflavumşehir hastanesi trabzon şehir hastanesiTaksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinöroloji zeka sinaps nöron
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.