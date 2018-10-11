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Zevkli kongre, oturum başlıklarından belli olur! Asistanlıkta hayaller, mecburide gerçekler!
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından düzenlenen 52. Ulusal Kongre, 7-11 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak.
Zevkli kongre, oturum başlıklarından belli olur! Asistanlıkta hayaller, mecburide gerçekler!
11 Ekim 2018 -
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Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof.Dr.Ömer Kurtipek bu yılki kongre ana temasını ‘Daha yaşanabilir bir dünya için, Sürdürülebilir Anestezi” olarak açıklarken, eğitim hastaneleri dışında sahada son derece zorlu koşullarda emek harcayan 50 uzman, 225 asistanın ve 25 anestezi teknisyen/teknikerin kongre katılımlarının, dernek tarafından karşılanacağını açıkladı.

Kongre düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof.Dr.Zerrin Özköse Şatırlar’ın üstlendiği Kongrenin düzenleme kurulunda TARD Yönetim Kurulu Sekreteri  Doç.Dr.Jülide Ergil de yer alacak.

SÜRPRİZ VAR!
Kongrenin bir oturumunda salondakileri büyük bir sürprizin beklediğini de söyleyen Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı  Prof.Dr.Zerrin Özköse Şatırlar,  Medimagazin’e yaptığı açıklamada kongrede sahadan uzmanların da doğrudan konuşmacı olarak katılacağı oturumlar düzenleneceğini belirtirken, yapılacak kurslarda hekimlerin maket üzerinde pratiklerini geliştireceğini belirtti.


BİLİMİN ZEVKLİ HALİ!
Kongrenin bilimsel oturum başlıklarının, kongrenin ne kadar hareketli geçeceğinin ipuçlarını veriyor. Kongrede en hareketli oturumlara adayların şu başlıklar olması bekleniyor:
-Niçin hunimi taktım?
-Ameliyathanede arrest? Her şey yolundaydı..?
-Afiliasyon ne kadar afili?
-Asistanlık yıllarında hayallerimiz, mecburi hizmette gerçeklerimiz var
-Daha ne olsun hastası! ECMO'lu ARDS hastasında acil laparotomi

ANESTEZİSTLERİN EN KÖTÜ GÜNÜ!
Kongrenin renkli ve bir o kadar da öğretici olacağı düşünülen oturumlarının birinin de ‘EN KÖTÜ GÜNÜM’ oturumunun olması düşünülüyor. Bu oturumun başlıkları ise şöyle:
Entübe edemedim, ventile edemedim!
Plasenta previa, kan yok!
Hastamın tüpü çıktı, eyvah!
İlaç verdim, kalbi durdu!
Spinal yaptım, felç oldu!

KONGREDE HAK HUKUK DA KONUŞULACAK!
KOngrede ayrıca özellikle cerrahi branşların büyük bir sorunu haline gelen hukuki konular da konuşulacak. Hem anestezi uzmanı hem de hukukçu olan Prof.Dr.Dilek Özcengiz’in yöneteceği  ‘HAK, HUKUK ve BİZ’ oturumunda ‘Hak ve yükümlülüklerimiz neler?’, ‘Malpraktis ve komplikasyonun hukuki sonuçları’ konuları tartışılacak.


 

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