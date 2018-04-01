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Zeytin Dalı operasyonuna gönüllü giden paramedik şehit oldu
Gönüllü olarak gittiği Zeytin Dalı operasyonunda EYP infilak etmesi sonucu Erzurum UMKE ekibinden Burak TATAR şehid oldu
Zeytin Dalı operasyonuna gönüllü giden paramedik şehit oldu
01 Nisan 2018 -
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Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızdan UMKE görevlisi Burak Tatar, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olmuştur.

Harekatın başladığı ilk günden itibaren, vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılarımıza müdahale eden çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettik/ediyoruz.

Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak Kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak Kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.

Anahtar Kelimeler:

umke zeytin dali operasyonu burak tatar

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