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Zimbabve'de greve giden doktorlar işten çıkarıldı
Zimbabve'de düşük maaş ve kötü çalışma koşullarını protesto ederek greve giden 77 doktor işten çıkarıldı.
Zimbabve'de greve giden doktorlar işten çıkarıldı
06 Kasım 2019 - AA
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Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanı Dr. Obadiah Moyo, yaptığı açıklamada, doktorların yaptığı grevin yasa dışı olduğunu belirterek bu nedenle 77 doktorun görevine son verildiğini söyledi.

Moyo, "Devlet hastanelerinde çalışan doktorların grevi 63 günden fazla sürdü ve bu durum hemşireleri de etkiliyor." ifadesini kullandı.

Doktorların işlerine dönmeye hazır olmadıklarını belirten Moyo, hastalara hizmet verilmesi için çözüm bulmaya başladıklarını kaydetti.

Zimbabve'deki doktorlar, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle ekimde süresiz grev başlatmıştı.

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doktor hekim grev

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