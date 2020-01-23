Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Zimbabveli doktorlar grevlerini sonlandırdı
Zimbabve'de doktorlar, İngiltere'de yaşayan Zimbabveli milyarder iş insanı ve hayırsever Strive Masiyiwa'nın yardım önerisi üzerine yaklaşık 4 aydır yaptıkları grevi sonlandırma kararı aldı
Zimbabveli doktorlar grevlerini sonlandırdı
23 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABUJA - Zimbabve Hastanesi Doktorlar Birliği (ZHDA) tarafından yapılan açıklamada, iş insanı Masiyiwa'nın, gelecek 6 ay içinde grev yapılmaması şartıyla kıdemlerine göre doktorlara 300 ila 600 dolar yardım önerdiği belirtildi.

Yardım teklifinin kabul edildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda yüksek enflasyon, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle 4 aydır sürdürülen grevin de sonlandırıldığı ifade edildi.

Zimbabve'de greve giden doktorlar işten çıkarıldı

Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele eden ülkedeki doktorlar, yaklaşık 200 dolar maaş alıyor.

İngiltere merkezli telekomünikasyon, medya ve teknoloji şirketi Econet Wireless'ın kurucusu Masiyima'nın 1 milyar dolardan fazla mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.

İş insanı Masiyima, Zimbabve, Güney Afrika, Burundi ve Lesotho başta olmak üzere ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele eden ülkelerde yaptığı yardım çalışmalarıyla biliniyor.

 

Anahtar Kelimeler:

zimbabvehastanesidoktorlar birligi ekonomik kriz doktorlar grev

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.