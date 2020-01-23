Zimbabveli doktorlar grevlerini sonlandırdı

ABUJA - Zimbabve Hastanesi Doktorlar Birliği (ZHDA) tarafından yapılan açıklamada, iş insanı Masiyiwa'nın, gelecek 6 ay içinde grev yapılmaması şartıyla kıdemlerine göre doktorlara 300 ila 600 dolar yardım önerdiği belirtildi.
Yardım teklifinin kabul edildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda yüksek enflasyon, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle 4 aydır sürdürülen grevin de sonlandırıldığı ifade edildi.
Zimbabve'de greve giden doktorlar işten çıkarıldı
Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele eden ülkedeki doktorlar, yaklaşık 200 dolar maaş alıyor.
İngiltere merkezli telekomünikasyon, medya ve teknoloji şirketi Econet Wireless'ın kurucusu Masiyima'nın 1 milyar dolardan fazla mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.
İş insanı Masiyima, Zimbabve, Güney Afrika, Burundi ve Lesotho başta olmak üzere ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele eden ülkelerde yaptığı yardım çalışmalarıyla biliniyor.
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|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
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|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS