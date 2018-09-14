Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı akredite edildi

2000-2001 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesinin eğitim programının akreditasyonu için 02.01.2017 tarihinde TEPDAD’a müracaat edilmişti. Hazırlanan öz değerlendirme raporu Ağustos 2017 yılında TEPDAD’a sunuldu. Mart 2018 tarihinde ise öz değerlendirme raporu kabul edildi. 27-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında başkanlığını Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) Başkanının yaptığı 6 kişilik ziyaret ekibi tarafından eğitim programının bileşenleri yerinde incelenmesinden sonra hazırlanan rapor TEPDAD’ın 9 Eylül 2018 tarihinde yaptığı genel kurulda görüşülerek fakültenin eğitim programının 6 yıl süreyle akreditasyonuna karar verildi.

Tüm bu gelişmelerden sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI başkanlığında Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda süreçle ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali BORAZAN, Türkiye’de bugün itibarıyla toplam 105 tıp fakültesi bulunduğunu, aktif eğitim yapan tıp eğitim programı sayısının ise 95 olduğunu, bugün itibarıyla 27 tıp fakültesinin 30 tıp eğitim programının TEPDAD tarafından tescillendiğini belirtti. Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının; fakültenin misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun kalite politikası olan temel yetkinliklere dayalı, Avrupa Yüksek Öğretim alanı yaratmayı hedefleyen Bologna sürecinin benimsediği, TYYÇ ve ulusal çerçeve eğitim programını kapsayan, eğitim müfredatı güncelleme sistemi içeren, kurumsal iç ve dış değerlendirme sistemleri olan, DTEF’in ve TEPDAD’ın tıp eğitimi için belirlediği temel standartların karşılandığı bir eğitim programı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Borazan, “Tıp eğitiminde akreditasyon bir hedef değil eşik değerdir. Yapılan tıp eğitiminin uluslararası temel standartlarını korumak ve geliştirmek için daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu bilinçle eğitim-öğretime devam edeceğiz. Fakültenin eğitim programının akreditasyon sürecinin başlatılmasında emeği geçen önceki rektörümüz sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZER olmak üzere tüm senato üyelerine, tıp eğitimine ve fakültenin akreditasyon sürecine vermiş olduğu katkılardan dolayı TEPDAD ve UTEAK başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, göreve başladığı günden itibaren desteklerini esirgemeyen rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI olmak üzere tüm üniversite yönetimine, fakültemizin akademik ve idari personeline, mezunlarımıza ve öğrencilerimize bu yorucu ve keyif verici süreçte emeği geçen diğer tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI ise yaptığı açıklamada “ZBEÜ kalite odaklı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet alanında faaliyet gösteren bir üniversitedir. Eğitim programlarının uluslararası belirlenmiş temel standartları karşılamış olması, bunun dış değerlendirme süreçlerine açık olması ve bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmesi önemlidir. Daha önce akredite edilmiş programlarımızdan sonra tıp eğitimimizin de akredite edilmesi bizler için önemlidir. Bundan sonra YÖK kılavuzlarında ‘ZBEÜ Tıp Fakültesi akredite bir programdır’ açıklaması yer alacaktır. Bu zorlu süreçte emeği geçen önceki ve hali hazırdaki tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” diyerek kendilerine teşekkür etti.