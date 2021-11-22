Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Kargı'dan 'merdiven altı estetik uygulamaları' uyarısı
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, merdiven altı estetik uygulamaların geçici veya kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Kargı'dan 'merdiven altı estetik uygulamaları' uyarısı
22 Kasım 2021 09:54 - AA Gökhan Yılmaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kargı, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla insanların estetiğe merakı ve ameliyat arzusunun arttığını belirtti.

Merdiven altı yapılan müdahalelerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kargı "Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler geçici veya geri dönüşü olmayan kalıcı şekil bozukluklarına neden olabiliyor. Bu tür yerlerde yapılan uygulamalarda açığa çıkan komplikasyonlar en çok iğneli işlemlerden kaynaklanır. Bu iğneli işlemler botoks, PRP ve mezoterapi uygulamalarıdır. Botoks uygulamasındaki hatalar yeterince sulandırmadan veya anatomi bilinmeden rastgele yapılmasından kaynaklanır. Felç, göz kapağı düşüklükleri, çift görme ve bölgesel uyuşmalar olabilir. Bu komplikasyonlar bazen tedavi edilebilir, bazen de tedavi edilemez." ifadelerini kullandı.

Kargı, hatalı dolgu uygulamalarında çok daha ciddi komplikasyonların görülebildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Hyalüronik asit dolgularda fazla kullanım, alerjik reaksiyonlar, asimetri gibi sorunlar olabilir. Bu tür ehliyetsiz mekanlarda bazen farklı türden dolgu malzemeleri kullanılır, bir komplikasyon oluşursa malzeme bilinmediği durumlarda o bölgeyi temizlemek de güçleşir. Bu durum en uç noktalarda doku ölümlerine, yani organ kaybına kadar gidebilir. Dolgunun bir başka yan etkisi de alerjik bünyeli kişilerde anafilaktik reaksiyonlara, hatta anaflaktik şoka kadar gidebilen klinik tablolara yol açabilmesidir. Yüz anatomisine hakim olmayan kişiler tarafından yapılan dolgu işlemleri göz damarlarını tıkayarak körlüğe dahi sebep olabilir."

Geçici ve kalıcı komplikasyonların kişiyi maddi ve manevi yönden etkileyen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Kargı, merdiven altı denilen yerlerden uzak durulması ve iğneli işlemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

zonguldak tabip odasi baskani prof dr eksal kargi merdiven alti estetik uygulamalari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.