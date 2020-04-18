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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanlarından özür diledi
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, dün yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanlarından özür diledi
18 Nisan 2020 16:54 -
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Vali Bektaş, kentteki 567 pozitif vakadan 137'sinin sağlıkçı olduğunu belirterek "yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular" diye konuşmuştu.

Vali, bu konuşmaya gelen tepkiler üzerine, amacının sağlık çalışanlarını üzmek olmadığını savunarak "Açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.

 

VALİ NE DEMİŞTİ:

'Yanlış anlamaya uygun ifadeler'

Bektaş, açıklamasında şöyle dedi:
"17 Nisan tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında ilimizle ilgili Pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

"Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş, bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır.

"Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum."
 

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