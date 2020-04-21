Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak Valisi sağlık çalışanlarından 2. kez özür diledi
Sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ikinci kez özür diledi.
Zonguldak Valisi sağlık çalışanlarından 2. kez özür diledi
21 Nisan 2020 11:05 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Erdoğan Bektaş'ın hastane başhekimleri, oda başkanları ve ilgili kamu kurumu müdürleriyle toplantı yaparak, sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle yeniden özür dilediğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, kent genelindeki 567 pozitif vakadan 137’unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek söylediği, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" sözleri tepki topladı. Vali Bektaş’a sendika ve oda temsilcileri ile sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Vali Bektaş, basın toplantısından bir gün sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.

'Vali tekrar özür diledi'
Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, yazılı açıklama yaparak, Vali Bektaş'ın il sağlık müdürü ve hastane başhekimleri ile kendisinin katıldığı toplantı düzenlediğini bildirdi.

Toplantıda, Vail Bektaş'ın bir kez daha özür dilediğini ifade eden Yavuz , açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Vali'miz,17 Nisan'da yaptığı basın açıklamasından sonra bugün ilimizdeki hekimleri temsilen Zonguldak İl Sağlık Müdürü, Zonguldak Hastane Başhekimleri ve Tabip Odası Başkanı'nın da bulunduğu Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaptığı toplantıda sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kötü bir amacının olmadığını, 'eksikliklerimizi nasıl gidebiliriz' şeklinde düşündüğünü bildirdi.Yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasından dolayı tüm hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini, amacının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmek ve çalışma şevklerini kırmak olmadığını, bu salgını hekimlerimizin özverili mücadelesiyle halledebileceğimizi açıklamıştır." 

Anahtar Kelimeler:

zonguldak zonguldak valisi erdogan bektas

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.