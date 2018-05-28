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Zonguldak'a 'son teknoloji'ye sahip devlet hastanesi geliyor
Sağlık Bakanlığı, Zonguldak’a yeni bir devlet hastanesi kazandırmak üzere çalışmalarına hız verdi. 400 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin yapım işi için 30 Mayıs Çarşamba günü ihaleye çıkılacak
Zonguldak'a 'son teknoloji'ye sahip devlet hastanesi geliyor
28 Mayıs 2018 - Habertürk
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134 adet tek kişilik oda, 116 çift kişilik oda 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak’ta yapacağı yeni devlet hastanesi için geri sayım başladı. İhale tarihi belirlendi. Hastane yapım işi için 30 Mayıs Çarşamba günü ihale yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, inşaata başlanarak en kısa sürede tamamlanacak ve Zonguldaklılar’ın hizmetine sunulacak. Sadece Zonguldak’a değil, bölgedeki çevre illere de hizmet verecek hastane modern fiziki yapısıyla dikkat çekecek. Hasta odaları tek ve çift kişilik tasarlandı. Hastanede 134 adet tek kişilik oda, 116 adet çift kişilik oda olacak.

108 poliklinik oda sayısı 

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastanenin projesi tamamlandı. Toplam 51 bin 458 metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede 13 ameliyathane olması planlanıyor. Poliklinik oda sayısı ise 108 olacak. Daha büyük kapasiteye, daha geniş imkanlara sahip olacak hastane sayesinde kentte acildeki ve yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesi de artmış olacak. Mevcut planlamaya göre acil serviste 23, yoğun bakım ünitesinde 48 yatakla hizmet verilecek.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi devlet hastanesi zonguldak

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1
1) Teyfik (Matematisyen)
29.05.2018 08:37:58
134 tek kişilik oda = 134 yatak
116 çift kişilik oda = 232 yatak
Acil serviste = 23 yatak
Yoğun bakımda = 48 yatak
Toplam = 437 yatak toplamda..
250 yetmez belki ama %174.8 fazlası yetebilir. \\ d[*.-]b //
People
3
2) Mehmet karadeniz (Ahçı)
28.05.2018 17:22:10
250 yatak il merkezi bir hastane için yeterli midir? Çevre illere de hizmet edecek denmiş kendine zor yeter bence...
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