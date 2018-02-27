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Zonguldak'ta doktor darbeden 4 şüpheli daha gözaltında
Zonguldak'ta Kozlu'daki aile sağlığı merkezinde Dr. Hasan Koca'yı darbetmek suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak'ta doktor darbeden 4 şüpheli daha gözaltında

Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, söz konusu kişinin Dr. Koca olduğunu tespit etmişti.

27 Şubat 2018 -
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Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'nın, 22 Şubat'ta darbedilmesiyle ilgili yapılan soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin, olaya ilişkin önceki gün tutuklanan uzman erbaş Mustafa B.'nin yakınları olduğu öğrenildi.

Öte yandan kafasına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor Koca'nın, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, söz konusu kişinin Dr. Koca olduğunu tespit etmişti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Koca'nın, başına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.

Olaya ilişkin, ekiplerce 25 Şubat'ta gözaltına alınan Mustafa B. ile Tarkan Y., aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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saglikta siddet zonguldak hasan koca

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