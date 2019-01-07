Zonguldak'ta yoğun kar hastane yolunu etkisi altına aldı: Yaya olarak ulaşım sağlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar uyarılarının ardından kent merkezinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne çıkan rampa yol da kar nedeniyle buz tuttu. Araçları ile yolu kullanmak isteyen hastane personeli ile hastalar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, rampada kalan bazı araçları iterek yardım etti. Yolu çıkamayan bazı sürücüler ise araçlarını Zonguldak-Ereğli karayolunun kenarına park etti. Karayolunda yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Zor anlar yaşayan vatandaşlar hastaneye yaya olarak giderek ulaştı. Haber verilmesinin üzerine bölgeye gelen ekipler yolda temizleme çalışmasına başladı.