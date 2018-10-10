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Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kuruldu...Hastalık haritası çıkarılacak
Hayvansal hastalıklarla mücadele için kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları öncülüğünde yeniden yapılandırıldı
Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kuruldu...Hastalık haritası çıkarılacak
10 Ekim 2018 - AA
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Şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), bruselloz ve kuduz gibi hayvan kaynaklı hastalıklarla bakanlıklar ve kurumlar arası topyekûn mücadele dönemi başlıyor.

Mevcut riskleri ortadan kaldırmak için aralarında Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Alt Yapı, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Diyanet, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumlarının da yer aldığı çok sayıda kurum eş güdüm halinde çalışacak. 

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin ilk toplantısı, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığında yapıldı.

Bakan Yardımcısı Meşe, toplantıda yaptığı konuşmada, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalandığını belirterek, çalışmaların bu kapsamda yürütüleceğini anlattı.

Meşe, protokol kapsamında Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kurulduğunu belirterek, komitenin yılda en az iki defa toplanacağını söyledi.

"Zoonotik hastalıklar haritası ortaya çıkarılacak"

Uluslararası alanda zoonotik hastalıklar konusunda Türkiye'yi temsil edecek komitenin, zoonotik hastalıkların kontrolü, yayılımının engellenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için ulusal program ve projeler geliştirileceğini anlatan Meşe, zoonotik hastalıkların etkin yönetimi için vaka bilgilerinin de anlık paylaşılacağı sistemlerin kurulacağından bahsetti.

Meşe, komitenin yürüteceği çalışmalara ilişkin şunları konuştu:

"Türkiye'nin zoonotik hastalıklar haritası ortaya çıkarılacak. Zoonotik hastalıkların sebep olduğu kayıpların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Konu ile ilgili her türlü eğitim ve yayın faaliyetleri hazırlanacak. Halkın, zoonotik hastalıklar konusunda bilgilenmesine ve bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak."

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