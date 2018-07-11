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Zürih Üniversitesinde yapılan çalışmalar kişilerin beyin yapılarının biricik olduğunu saptadı
Her bireyin beyin anatomisinin, parmak izi gibi benzersiz olduğu belirlendi.
Zürih Üniversitesinde yapılan çalışmalar kişilerin beyin yapılarının biricik olduğunu saptadı
11 Temmuz 2018 - AA
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Science Daily'nin haberine göre, Zürih Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, genetik faktörler ve bireysel yaşam deneyiminin, kişilerin beyinlerini birbirinden farklı kıldığını gösterdi. 

Lutz Jäncke liderliğinde yapılan araştırmada, 191 yaşlı ve sağlıklı katılımcının beyinleri 2 yıl süresince 3 defa MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle incelendi. 

Beynin hacmi, korteksin kalınlığı, gri ve beyaz maddenin yoğunluğu gibi çok genel olanların yanı sıra 450'yi aşkın anatomik özelliği değerlendirmeye alan bilim adamları, her bir katılımcıda özgül beyin anatomisi özellikleri tespit etti. 

Jäncke, genetik ve genetik olmayan faktörlerin açıkça beynin hem fonksiyonunu hem de anatomisini etkilediğini belirterek "Çalışmamızla insanların beyin yapısının çok bireysel olduğunu doğrulamayı başardık." ifadesini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

beyin anatomisi zurih universitesi

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