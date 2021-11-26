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350 bin doğum incelendi: COVID aşıları güvenli
350 bin doğumla ilgili verileri inceleyen İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşı olan hamilelerin, olmayan kişilere göre düşük veya erken doğum yapma riskinin daha fazla olmadığını ortaya koydu.
350 bin doğum incelendi: COVID aşıları güvenli
26 Kasım 2021 16:47 - Sözcü
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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgınla mücadelede en önemli savunma silahı olan aşılarla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Aşıların hamileler üzerindeki etkisine yönelik kritik bir çalışma yürütüldü. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) corona virüsü aşısı olan hamilelerle ilgili verileri açıklandı. Birleşik Krallık’taki 350 bin doğumla ilgili verileri analiz eden UKHSA, aşının güvenli olduğunu duyurdu.

Vakaların yüzde 98’i aşısız

Uzmanlar, aşı olan hamilelerin, aşı olmayan kişilere göre düşük veya erken doğum yapma riskinin daha fazla olmadığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, hastanede tedavi gören hamile semptomatik vakaların yüzde 98’inin aşısız olduğu ifade edildi.

‘Güvenle yaptırın’

Sonuçların hamileler arasında aşı oranını artırmasını beklediklerini belirten UKHSA’dan Dr. Mary Ramsay, “Eğer hala aşı olmadıysanız bu yeni bilgi size güvenli veri sunuyor. Her hamile kadın, güvenli bir şekilde gidip aşı olabilir. Corona virüsünün hamilelikte yaratacağı risklerden korunabilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:

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